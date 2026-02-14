Istenként hirdeti magát, a halandók között is a vert mezőnyben végzett

A topfavorit a csapatversenyben még aranyéremig vezette az amerikaiakat, bár nem volt akkora fölénye, mint amire a közelmúlt alapján számítani lehetett.

– A mai az 50 százaléka volt annak, amit csinálok – mondta magabiztosan Malinin az első milánói korcsolyázása után.

A magabiztosság egyébként sem áll távol tőle, bár a hivatalos Instagram-oldalán ilia_quadg0d_malinin a neve, azaz „kvadraisten” a beceneve.

Amikor azonban eljött a nagy pillanat és az olimpiai arany volt a tét, Malinin több négyfordulatos ugrásba is belehibázott, s egészen a nyolcadik helyig esett vissza.

Malinin sem igazán találta a magyarázatot arra, hogy mi történt, a rá nehezedő nagy nyomásról beszélt, illetve nem nyilatkozatban, csak a közvetítésben beszűrődve bosszankodott:

Ha elvittek volna Pekingbe, most nem így korcsolyáztam volna

– utalt a négy évvel ezelőtti téli olimpiára, amikor nem debütálhatott az ötkarikás játékokon.

Malinin gratulált, Sajdorov a meggyilkolt példaképét hozta szóba

Sajdorovval szemben mindenesetre Malinin nagyon sportszerűen viselte a váratlan bukását, gratulált a hitetlenkedő kazahnak. Sajdorov aranya nem a semmiből jött, a tavalyi bostoni világbajnokságon második lett, de akkor több mint harminc pont volt a hátránya Malinin mögött.