téli olimpiatéli olimpia 2026ilia malininmihail sajdorovműkorcsolya

Istenként hirdeti magát, a halandók között is a vert mezőnyben végzett

Ha volt egyéni arany, amiben biztosak voltak a szakértők a téli olimpia előtt, az az amerikai műkorcsolyázó, Ilia Malinin első helye volt. De mind tévedtek: a négyfordulatos ugrások királya, a magát „kvadraisten”-ként hirdető Malinin hibát hibára halmozott a pénteki esti kűrben, egészen a nyolcadik helyig csúszott vissza. Az olimpiai bajnok a kazah Mihail Sajdorov lett, aki nem felejtett el megemlékezni elődjéről: a nyolc éve brutálisan meggyilkolt Denisz Ten inspirálta őt.

Koczó Dávid
2026. 02. 14. 7:08
A „kvadraisten” bukása: Ilia Malinin teljesen szétesett a kűrben, a dobogótól is messze elmaradt, a kazah Mihail Sajdorov a műkorcsolya olimpiai bajnoka Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elcsépeltnek hangzik, de ez a téli olimpia legnagyobb meglepetése. Az olimpiai játékok hivatalos Youtube-oldalán is a legbiztosabb egyéni aranynak nevezték Ilia Malinin sikerét. Az amerikai műkorcsolyázó vezetett is a rövidprogram után, a pénteki esti kűrben azonban hibát hibára halmozott. A négyfordulatos ugrások királya, a szerénynek nem nevezhető „kvadraisten” becenevet viselő Malinin mindössze a tizenötödik legjobb kűrt futotta, s ezzel összetettben a nyolcadik helyre esett vissza. Írjuk a javára: Malinin jól viselte a bukást, sportszerűen gratulált a hitetlenkedő olimpiai bajnoknak: Mihail Sajdorov Kazahsztán történetének mindössze második téli ötkarikás aranyát szerezte.

Kazah arany műkorcsolyában: Mikhail Shaidorov használta ki az esélyesek, köztük a „kvadraisten”, Ilia Malinin bukását a milánói–cortinai téli olimpián
Kazah arany műkorcsolyában: Mihail Sajdorov használta ki az esélyesek, köztük Ilia Malinin bukását a milánói–cortinai téli olimpián Fotó: Xinhua via AFP/Li Ming

Sajdorov mindössze az ötödik helyen állt a rövidprogram után, ám a kűr teljesen átrendezte a sorrendet.

Ilia Malinin nagy bukása a téli olimpián

Sorra hibáztak ugyanis, akik előtte végeztek, bár nem mindenki egyforma mértékben: a japán Kagijama Juma megőrizte a második helyét, csak éppen a végelszámolásnál már Sajdorov volt előtte, nem Malinin.

A topfavorit a csapatversenyben még aranyéremig vezette az amerikaiakat, bár nem volt akkora fölénye, mint amire a közelmúlt alapján számítani lehetett.

– A mai az 50 százaléka volt annak, amit csinálok – mondta magabiztosan Malinin az első milánói korcsolyázása után.

A magabiztosság egyébként sem áll távol tőle, bár a hivatalos Instagram-oldalán ilia_quadg0d_malinin a neve, azaz „kvadraisten” a beceneve.

Amikor azonban eljött a nagy pillanat és az olimpiai arany volt a tét, Malinin több négyfordulatos ugrásba is belehibázott, s egészen a nyolcadik helyig esett vissza.

Malinin sem igazán találta a magyarázatot arra, hogy mi történt, a rá nehezedő nagy nyomásról beszélt, illetve nem nyilatkozatban, csak a közvetítésben beszűrődve bosszankodott:

Ha elvittek volna Pekingbe, most nem így korcsolyáztam volna

 – utalt a négy évvel ezelőtti téli olimpiára, amikor nem debütálhatott az ötkarikás játékokon.

Malinin gratulált, Sajdorov a meggyilkolt példaképét hozta szóba

Sajdorovval szemben mindenesetre Malinin nagyon sportszerűen viselte a váratlan bukását, gratulált a hitetlenkedő kazahnak. Sajdorov aranya nem a semmiből jött, a tavalyi bostoni világbajnokságon második lett, de akkor több mint harminc pont volt a hátránya Malinin mögött.

– Amikor Ilia elkezdett hibázni, meglepődtem. Amikor gratulált nekem, azt mondta: „megérdemled” – idézte fel Malinin gesztusát a győztes Sajdorov, aki Kazahsztán második téli olimpiai aranyát nyerte Vlagyimir Szmirnov 1994-es, sífutásban szerzett olimpiai bajnoki címe után.

Az Almatiban született, 21 éves Sajdorov nagy elődje a műkorcsolyát tekintve Denisz Ten volt, aki 2014-ben, Szocsiban olimpiai bronzérmes lett, mielőtt 2018-ban rablógyilkosság áldozata lett.

– Denisz Ten nem csak rám, hanem minden kazah műkorcsolyázóra nagy hatással volt, megnyitotta előttünk az ajtót – emlékezett példaképére az olimpiai bajnok Sajdorov.

Téli olimpia, műkorcsolya, férfiak

  1. Mihail Sajdorov (kazah) 291,58 pont
  2. Kagijama Juma (japán) 280,06
  3. Szato Sun (japán) 274,90

(...)
8. Ilia Malinin (amerikai) 264,49

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára leragadt a múltban

Fábián Tibor avatarja

A magyargyűlöletből sem lehet a végtelenségig megélni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu