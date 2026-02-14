Istenként hirdeti magát, a halandók között is a vert mezőnyben végzett

Elcsépeltnek hangzik, de ez a téli olimpia legnagyobb meglepetése. Az olimpiai játékok hivatalos Youtube-oldalán is a legbiztosabb egyéni aranynak nevezték Ilia Malinin sikerét. Az amerikai műkorcsolyázó vezetett is a rövidprogram után, a pénteki esti kűrben azonban hibát hibára halmozott. A négyfordulatos ugrások királya, a szerénynek nem nevezhető „kvadraisten” becenevet viselő Malinin mindössze a tizenötödik legjobb kűrt futotta, s ezzel összetettben a nyolcadik helyre esett vissza. Írjuk a javára: Malinin jól viselte a bukást, sportszerűen gratulált a hitetlenkedő olimpiai bajnoknak: Mihail Sajdorov Kazahsztán történetének mindössze második téli ötkarikás aranyát szerezte.
Sajdorov mindössze az ötödik helyen állt a rövidprogram után, ám a kűr teljesen átrendezte a sorrendet.
Ilia Malinin nagy bukása a téli olimpián
Sorra hibáztak ugyanis, akik előtte végeztek, bár nem mindenki egyforma mértékben: a japán Kagijama Juma megőrizte a második helyét, csak éppen a végelszámolásnál már Sajdorov volt előtte, nem Malinin.
