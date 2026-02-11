téli olimpia 2026alpesi síLindsey Vonn

Harmadszor is meg kellett műteni, friss fotók készültek Lindsey Vonnról

A milánói–cortinai téli olimpia vasárnapi női lesiklóversenyén bukott nagyot az amerikai alpesisíző. Lindsey Vonn szerdán újabb műtéten esett át, majd a kórházi ágyából tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 21:16
A pillanat, ami Lindsey Vonn bukásához vezetett. Az amerikai síző karja beakadt a kapuba – szárkapocscsonttörést szenvedett Fotó: Joel Marklund
Az olimpiai és kétszeres világbajnok, az alpesisí-világkupa lesiklószakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a téli olimpia, mivel vasárnap a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn állapota stabil és jó kezekben van, majd a kórház vasárnap este bejelentette, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.

Az amerikai alpesisíző, Lindsey Vonn a téli olimpia női lesiklóversenyén bukott
Az amerikai alpesisíző, Lindsey Vonn a téli olimpia női lesiklóversenyén bukott. Fotó: AFP/Marco Bertorello

A 2010-ben olimpiai bajnok Vonn később kijelentette, nem bánta meg döntését, hogy elindult az ötkarikás játékokon, de egyelőre nem beszélt a jövőjéről, édesapja, Alan Kildow szerint viszont lánya karrierje ezzel végleg befejeződött. Az amerikai alpesisíző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért az idénye.

A pillanat, ami Lindsey Vonn bukásához vezetett. Az amerikai síző karja beakadt a kapuba. Szárkapocscsonttörést szenvedett, véget ért a pályafutása
Lindsey Vonn a téli olimpiai bukása után a kórházi ágyából posztolt

Szerdán újabb bejegyzést tett közzé az amerikai klasszis, aki fényképeket és szöveget is csatolt a posztja mellé.

– Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt. Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek. Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok – írta a képek mellé Vonn.

