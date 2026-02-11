Harmadszor is meg kellett műteni, friss fotók készültek Lindsey Vonnról

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, az alpesisí-világkupa lesiklószakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a téli olimpia, mivel vasárnap a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn állapota stabil és jó kezekben van, majd a kórház vasárnap este bejelentette, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.
A 2010-ben olimpiai bajnok Vonn később kijelentette, nem bánta meg döntését, hogy elindult az ötkarikás játékokon, de egyelőre nem beszélt a jövőjéről, édesapja, Alan Kildow szerint viszont lánya karrierje ezzel végleg befejeződött. Az amerikai alpesisíző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért az idénye.
