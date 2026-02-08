Lindsey Vonnsérüléstéli olimpiagaléria

A dráma képekben: érthetetlen, ami Lindsey Vonn-nal történt + galéria

Tragikusan zárult Lindsey Vonn számára az alpesi sízők női lesiklása a milánói–cortinai téli olimpián. Az amerikai klasszis hatalmasat bukott a pálya elején, amely után Lindsey Vonnt mentőhelikopterrel kellett elszállítani. Mutatjuk a dráma történetét képekben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 13:24
Az amerikai klasszis olimpiája tragikus véget ért Fotó: Francois-Xavier Marit Forrás: AFP
Lindsey Vonn egy látszólag ártalmatlan helyzetben veszítette el az egyensúlyát, majd nagy sebességgel bukott. Az eset súlyosságát jól jelezte, hogy Vonn nem tudott azonnal felállni, hosszú ideig mozdulatlanul feküdt a pályán. A versenyt azonnal félbeszakították, a mentők rövid időn belül megérkeztek hozzá, körülbelül negyedórára volt szükség ahhoz, hogy hordágyon rögzítsék, ezután mentőhelikopterrel elszállították.

Lindsey Vonnt mentőhelikopter szállította el
Lindsey Vonnt mentőhelikopter szállította el (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Lindsey Vonn kálváriája

A többszörös olimpiai és világbajnok síző komoly sérülések, hosszú rehabilitáció és rengeteg kétség után vállalta a versenyzést, azok után, hogy a téli olimpia kezdete előtt egy héttel ismét megsérült. Ennek ellenére is vállalta az indulást, ám a sérült térde nem bírta a terhelést, így a visszatérése tragikusan ért véget. A baleset után az amerikai síszövetség rövid közleményben számolt be a történtekről, kiemelve, hogy a sportolót hamarosan megvizsgálja az orvosi személyzet.

Amerikai siker 

A verseny a szintén amerikai Breezy Johnson győzelmével ért véget: a szakág világbajnoki címvédője 1:36.10 perc alatt ért célba a 2572 méter hosszú és 760 méteres szintkülönbségű pályán, mindössze négy századmásodperccel gyorsabban, mint a második helyezett német Emma Aicher. A bronzérmet az olasz Sofia Goggia szerezte meg.A világbajnoki ezüstérmes osztrák Mirjam Puchner a 11., a négy évvel ezelőtt Pekingben olimpiai bajnoki címet nyert svájci Corinne Suter pedig a 14. helyen végzett.

Vonn után később az andorrai Cande Moreno is elesett, a pálya melletti védőhálóban kötött ki, és hosszas ápolás után őt is mentőhelikopter vitte el.

 

