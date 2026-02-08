A dráma képekben: érthetetlen, ami Lindsey Vonn-nal történt + galéria

Lindsey Vonn egy látszólag ártalmatlan helyzetben veszítette el az egyensúlyát, majd nagy sebességgel bukott. Az eset súlyosságát jól jelezte, hogy Vonn nem tudott azonnal felállni, hosszú ideig mozdulatlanul feküdt a pályán. A versenyt azonnal félbeszakították, a mentők rövid időn belül megérkeztek hozzá, körülbelül negyedórára volt szükség ahhoz, hogy hordágyon rögzítsék, ezután mentőhelikopterrel elszállították.

Lindsey Vonnt mentőhelikopter szállította el (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Lindsey Vonn kálváriája

A többszörös olimpiai és világbajnok síző komoly sérülések, hosszú rehabilitáció és rengeteg kétség után vállalta a versenyzést, azok után, hogy a téli olimpia kezdete előtt egy héttel ismét megsérült. Ennek ellenére is vállalta az indulást, ám a sérült térde nem bírta a terhelést, így a visszatérése tragikusan ért véget. A baleset után az amerikai síszövetség rövid közleményben számolt be a történtekről, kiemelve, hogy a sportolót hamarosan megvizsgálja az orvosi személyzet.