lindsey vonnsérüléstéli olimpia

Dráma a téli olimpián: Lindsey Vonn hatalmasat bukott, nem tudott lábra állni, mentőhelikopter jött érte + videó

Dráma és sokk a téli olimpián. Lindsey Vonn már a pálya elején hatalmasat bukott a női lesiklás versenyében. Az amerikai klasszis hosszú másodpercekig a hóban maradt, nem tudott lábra állni, a futamot félbe kellett szakítani, a mentők azonnal a helyszínre érkeztek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 12:15
Lindsey Vonn nagyot kockáztatott azzal, hogy vállalta az indulást Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lindsey Vonn indulása eleve az olimpia egyik legnagyobb története volt. A többszörös olimpiai és világbajnok síző komoly sérülések, hosszú rehabilitáció és rengeteg kétség után vállalta a versenyzést, azok után, hogy a téli olimpia kezdete előtt egy héttel ismét megsérült. Aztán a szombati edzésen a harmadik legjobb időt sielte, ami joggal keltett reményt a szurkolókban.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a milánói–cortinai téli olimpián női lesiklásban. Mentőhelikopter érkezett érte
Lindsey Vonn hatalmasat bukott a milánói–cortinai téli olimpián női lesiklásban. Mentőhelikopter érkezett érte Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A vegyes előzmények után jött Lindsey Vonn drámája

Ehhez képest a vasárnapi női lesiklás már az első szakaszon tragikus fordulatot vett: Lindsey Vonn egy látszólag ártalmatlan helyzetben veszítette el az egyensúlyát, majd nagy sebességgel bukott. Az eset súlyosságát jól jelezte, hogy Vonn nem tudott azonnal felállni, hosszú ideig mozdulatlanul feküdt a pályán.

Félbeszakadt a verseny, mentők érkeztek

A versenyt azonnal félbeszakították, a mentők rövid időn belül megérkeztek hozzá, miközben a mezőny és a közönség is döbbenten figyelte az eseményeket.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen sérülést szenvedett, de az első jelek alapján nem technikai hiba, sokkal inkább lelki, mentális tényezők állhattak a malőr hátterében. A hatalmas nyomás, a visszatérés terhe és a korábbi sérülések emléke döntő szerepet játszhatott abban, hogy Vonn ilyen korán hibázott.

Egy küzdelmes pályafutás újabb fájdalmas fejezete a téli olimpián

Lindsey Vonn az elmúlt években szinte megszámlálhatatlan sérüléssel küzdött, térde többször is komoly beavatkozásra szorult, mégis újra és újra visszatért. Ez az olimpia sokak szerint nem az érmekről, hanem a bizonyításról, az akaraterőről és a lezárásról szólt számára.

A mostani bukás azonban újabb kérdéseket vet fel a folytatással kapcsolatban. Állapotáról, reakciójáról, valamint a verseny végkimeneteléről később közlünk részleteket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.