Dráma a téli olimpián: Lindsey Vonn hatalmasat bukott, nem tudott lábra állni, mentőhelikopter jött érte + videó

Lindsey Vonn indulása eleve az olimpia egyik legnagyobb története volt. A többszörös olimpiai és világbajnok síző komoly sérülések, hosszú rehabilitáció és rengeteg kétség után vállalta a versenyzést, azok után, hogy a téli olimpia kezdete előtt egy héttel ismét megsérült. Aztán a szombati edzésen a harmadik legjobb időt sielte, ami joggal keltett reményt a szurkolókban.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a milánói–cortinai téli olimpián női lesiklásban. Mentőhelikopter érkezett érte Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A vegyes előzmények után jött Lindsey Vonn drámája

Ehhez képest a vasárnapi női lesiklás már az első szakaszon tragikus fordulatot vett: Lindsey Vonn egy látszólag ártalmatlan helyzetben veszítette el az egyensúlyát, majd nagy sebességgel bukott. Az eset súlyosságát jól jelezte, hogy Vonn nem tudott azonnal felállni, hosszú ideig mozdulatlanul feküdt a pályán.

Félbeszakadt a verseny, mentők érkeztek

A versenyt azonnal félbeszakították, a mentők rövid időn belül megérkeztek hozzá, miközben a mezőny és a közönség is döbbenten figyelte az eseményeket.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen sérülést szenvedett, de az első jelek alapján nem technikai hiba, sokkal inkább lelki, mentális tényezők állhattak a malőr hátterében. A hatalmas nyomás, a visszatérés terhe és a korábbi sérülések emléke döntő szerepet játszhatott abban, hogy Vonn ilyen korán hibázott.

Egy küzdelmes pályafutás újabb fájdalmas fejezete a téli olimpián

Lindsey Vonn az elmúlt években szinte megszámlálhatatlan sérüléssel küzdött, térde többször is komoly beavatkozásra szorult, mégis újra és újra visszatért. Ez az olimpia sokak szerint nem az érmekről, hanem a bizonyításról, az akaraterőről és a lezárásról szólt számára.

A mostani bukás azonban újabb kérdéseket vet fel a folytatással kapcsolatban. Állapotáról, reakciójáról, valamint a verseny végkimeneteléről később közlünk részleteket.