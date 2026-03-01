Duplantis másodállását méltatta a rivális, majd ráment a svéd világcsúcsára + videó

Mióta 2020-ban megdöntötte Renaud Lavillenie világrekordját, egyetlen rúdugró sem tudott Armand Duplantis nyomdokaiba lépni. Akkor 617 centimétert teljesített a svéd atléta, azóta pedig már 630 cm-rel tartja a világcsúcsot úgy, hogy folyamatosan egy-egy cm-rel javította meg a saját rekordját. 1999-ben azonban nem csupán ő született a férfirúdugrás legsikeresebb aktív képviselői közül, hanem például Emmanuil Karalisz is, aki a fedett pályás atlétikai görög bajnokság szombati versenynapján minden idők második legjobbjává vált.

A görög rúdugrás legnagyobb alakja, Emmanuil Karalisz Armand Duplantis mögé lépett az örökranglistán. Fotó: AFP/Sameer al-Doumy

Emmanuil Karalisz már második a rúdugrás örökranglistáján

Szombatig Lavillenie a 616 cm-es eredményével a második legjobb rúdugró volt, Karalisz viszont a tavaly augusztus óta tartott egyéni csúcsát kilenc centiméterrel megdöntve a francia elődöt is felülmúlta, és immáron 617 cm-rel az övé az örökranglista második helye. A 26 éves görög sportoló sikere egy ideje már érett, hiszen a legutóbbi olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, fedett pályás vb-n és fedett pályás Eb-n egyaránt dobogós volt – utóbbit tavaly meg is nyerte.

Duplantis múlt vasárnap Franciaországban 606 cm-rel nyert egy versenyt, szombattól viszont az ugandai édesanyától és görög édesapától származó Karaliszé az év legjobb eredménye. A görög atléta alig akarta elhinni, hogy Lavillenie-t és a legendás Szerhij Bubkát is túlszárnyalta már, méghozzá éppen hazai pályán: – Nem is értem, mi történt.

Ez egy álom, úgyhogy ne ébresszetek fel!

– mondta Karalisz, aki az egyéni csúcsának megdöntése után a 631 centiméteres magasságot is megkísérelte, de azt sikertelenül.

Armand Duplantis nagy sorozata veszélybe kerülhet

A görög rúdugró kiemelte, barátjával és riválisával szeretne minél színvonalasabb csatákat vívni a jövőben, és legközelebb erre éppen Duplantis hazájában, Uppsalában lesz lehetősége március 12-én. Másfél héttel később pedig a toruni fedett pályás vb-n is összecsaphatnak.

Armand Duplantis a 2026-os évre különleges módon is készült, hiszen az egyre gyakrabban használt énekesi tehetségét megvillantva egy zenei műsorban is fellépett a közelmúltban. Karalisz az akkori videóhoz hozzá is szólt: – Tesó, nagyon tehetséges vagy ebben.

Lehetne, hogy egy éven át kizárólag ezt csinálod?

– küldené szabadságra riválisát a görög atléta, aki azonban szombaton bebizonyította: nem feltétlenül csak akkor van esélye győzelmekre, ha a svéd nem versenyez. Márpedig Duplantis a 2019-es szabadtéri vb óta nem talált legyőzőre világversenyen.