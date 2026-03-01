Duplantis másodállását méltatta a rivális, majd ráment a svéd világcsúcsára + videó

Mióta 2020-ban megdöntötte Renaud Lavillenie világrekordját, egyetlen rúdugró sem tudott Armand Duplantis nyomdokaiba lépni. Akkor 617 centimétert teljesített a svéd atléta, azóta pedig már 630 cm-rel tartja a világcsúcsot úgy, hogy folyamatosan egy-egy cm-rel javította meg a saját rekordját. 1999-ben azonban nem csupán ő született a férfirúdugrás legsikeresebb aktív képviselői közül, hanem például Emmanuil Karalisz is, aki a fedett pályás atlétikai görög bajnokság szombati versenynapján minden idők második legjobbjává vált.
Emmanuil Karalisz már második a rúdugrás örökranglistáján
Szombatig Lavillenie a 616 cm-es eredményével a második legjobb rúdugró volt, Karalisz viszont a tavaly augusztus óta tartott egyéni csúcsát kilenc centiméterrel megdöntve a francia elődöt is felülmúlta, és immáron 617 cm-rel az övé az örökranglista második helye. A 26 éves görög sportoló sikere egy ideje már érett, hiszen a legutóbbi olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, fedett pályás vb-n és fedett pályás Eb-n egyaránt dobogós volt – utóbbit tavaly meg is nyerte.
Duplantis múlt vasárnap Franciaországban 606 cm-rel nyert egy versenyt, szombattól viszont az ugandai édesanyától és görög édesapától származó Karaliszé az év legjobb eredménye. A görög atléta alig akarta elhinni, hogy Lavillenie-t és a legendás Szerhij Bubkát is túlszárnyalta már, méghozzá éppen hazai pályán: – Nem is értem, mi történt.
Ez egy álom, úgyhogy ne ébresszetek fel!
– mondta Karalisz, aki az egyéni csúcsának megdöntése után a 631 centiméteres magasságot is megkísérelte, de azt sikertelenül.
Armand Duplantis nagy sorozata veszélybe kerülhet
A görög rúdugró kiemelte, barátjával és riválisával szeretne minél színvonalasabb csatákat vívni a jövőben, és legközelebb erre éppen Duplantis hazájában, Uppsalában lesz lehetősége március 12-én. Másfél héttel később pedig a toruni fedett pályás vb-n is összecsaphatnak.
Armand Duplantis a 2026-os évre különleges módon is készült, hiszen az egyre gyakrabban használt énekesi tehetségét megvillantva egy zenei műsorban is fellépett a közelmúltban. Karalisz az akkori videóhoz hozzá is szólt: – Tesó, nagyon tehetséges vagy ebben.
Lehetne, hogy egy éven át kizárólag ezt csinálod?
– küldené szabadságra riválisát a görög atléta, aki azonban szombaton bebizonyította: nem feltétlenül csak akkor van esélye győzelmekre, ha a svéd nem versenyez. Márpedig Duplantis a 2019-es szabadtéri vb óta nem talált legyőzőre világversenyen.
A nyíregyházi fedett pályás atlétikai magyar bajnokság szombati győztesei:
férfiak:
- 60 m: Illovszky Dominik (BHSE) 6,57 mp
- 400 m: Plisz Balázs (TSC-Geotech) 47,31 mp
- 1500 m: Szögi István (MTK Budapest) 3:45,75 p
- magasugrás: Török Gergely (DSC-SI) 2,12 m
- hármasugrás: Szenderffy Dániel (VSD) 16.23 m
nők:
- 60 m: Takács Boglárka (MTK Budapest) 7,28 mp
- 400 m: Mátó Sára (MATE-GEAC) 53,73 mp
- 1500 m: Urbán Zita (BHSE) 4:21,81 p
- hármasugrás: Virók Erna Sára (FTC) 12,83 m
- rúdugrás: Klekner Hanga (DSC-SI) 4,45 m
téli dobó ob, 1. nap:
- férfidiszkoszvetés: Szikszai Róbert (NYSC) 59,72 m
- női diszkoszvetés: Kerekes Dóra (NYSC) 54,32 m
- férfisúlylökés: Fekete István (SZVSE) 18,43 m
- női súlylökés: Beregszászi Renáta (SZVSE) 16,03 m
