világcsúcsarmand duplantisrúdugrórúdugrás

Duplantis másodállását méltatta a rivális, majd ráment a svéd világcsúcsára + videó

Nem csupán Magyarországon zajlik ezen a hétvégén a fedett pályás atlétikai országos bajnokság. Szombaton Görögországra figyelt fel az atlétika világa, ugyanis férfirúdugrásban Emmanuil Karalisz 617 centiméteres eredménnyel győzött, ennél csak Armand Duplantis ért el jobb eredményt valaha. Karalisz a világcsúcsot is megpróbálta, és noha az nem sikerült neki, jelzésértékű lehet az énekléssel próbálkozó svédnek a görög közelmúltbeli teljesítménye.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 9:30
Armand Duplantis (balra) legnagyobb riválisa Emmanuil Karalisz lehet a közeljövőben is Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mióta 2020-ban megdöntötte Renaud Lavillenie világrekordját, egyetlen rúdugró sem tudott Armand Duplantis nyomdokaiba lépni. Akkor 617 centimétert teljesített a svéd atléta, azóta pedig már 630 cm-rel tartja a világcsúcsot úgy, hogy folyamatosan egy-egy cm-rel javította meg a saját rekordját. 1999-ben azonban nem csupán ő született a férfirúdugrás legsikeresebb aktív képviselői közül, hanem például Emmanuil Karalisz is, aki a fedett pályás atlétikai görög bajnokság szombati versenynapján minden idők második legjobbjává vált.

A görög rúdugrás legnagyobb alakja, Emmanuil Karalisz Armand Duplantis mögé lépett az örökranglistán, atlétika, Emmanouil Karalis
A görög rúdugrás legnagyobb alakja, Emmanuil Karalisz Armand Duplantis mögé lépett az örökranglistán. Fotó: AFP/Sameer al-Doumy

Emmanuil Karalisz már második a rúdugrás örökranglistáján

Szombatig Lavillenie a 616 cm-es eredményével a második legjobb rúdugró volt, Karalisz viszont a tavaly augusztus óta tartott egyéni csúcsát kilenc centiméterrel megdöntve a francia elődöt is felülmúlta, és immáron 617 cm-rel az övé az örökranglista második helye. A 26 éves görög sportoló sikere egy ideje már érett, hiszen a legutóbbi olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, fedett pályás vb-n és fedett pályás Eb-n egyaránt dobogós volt – utóbbit tavaly meg is nyerte.

Duplantis múlt vasárnap Franciaországban 606 cm-rel nyert egy versenyt, szombattól viszont az ugandai édesanyától és görög édesapától származó Karaliszé az év legjobb eredménye. A görög atléta alig akarta elhinni, hogy Lavillenie-t és a legendás Szerhij Bubkát is túlszárnyalta már, méghozzá éppen hazai pályán: – Nem is értem, mi történt. 

Ez egy álom, úgyhogy ne ébresszetek fel!

mondta Karalisz, aki az egyéni csúcsának megdöntése után a 631 centiméteres magasságot is megkísérelte, de azt sikertelenül.

Armand Duplantis nagy sorozata veszélybe kerülhet

A görög rúdugró kiemelte, barátjával és riválisával szeretne minél színvonalasabb csatákat vívni a jövőben, és legközelebb erre éppen Duplantis hazájában, Uppsalában lesz lehetősége március 12-én. Másfél héttel később pedig a toruni fedett pályás vb-n is összecsaphatnak.

Armand Duplantis a 2026-os évre különleges módon is készült, hiszen az egyre gyakrabban használt énekesi tehetségét megvillantva egy zenei műsorban is fellépett a közelmúltban. Karalisz az akkori videóhoz hozzá is szólt: – Tesó, nagyon tehetséges vagy ebben. 

Lehetne, hogy egy éven át kizárólag ezt csinálod?

– küldené szabadságra riválisát a görög atléta, aki azonban szombaton bebizonyította: nem feltétlenül csak akkor van esélye győzelmekre, ha a svéd nem versenyez. Márpedig Duplantis a 2019-es szabadtéri vb óta nem talált legyőzőre világversenyen.

A nyíregyházi fedett pályás atlétikai magyar bajnokság szombati győztesei:

férfiak:

  • 60 m: Illovszky Dominik (BHSE) 6,57 mp
  • 400 m: Plisz Balázs (TSC-Geotech) 47,31 mp
  • 1500 m: Szögi István (MTK Budapest) 3:45,75 p
  • magasugrás: Török Gergely (DSC-SI) 2,12 m
  • hármasugrás: Szenderffy Dániel (VSD) 16.23 m

nők:

  • 60 m: Takács Boglárka (MTK Budapest) 7,28 mp
  • 400 m: Mátó Sára (MATE-GEAC) 53,73 mp
  • 1500 m: Urbán Zita (BHSE) 4:21,81 p
  • hármasugrás: Virók Erna Sára (FTC) 12,83 m
  • rúdugrás: Klekner Hanga (DSC-SI) 4,45 m

téli dobó ob, 1. nap:

  • férfidiszkoszvetés: Szikszai Róbert (NYSC) 59,72 m
  • női diszkoszvetés: Kerekes Dóra (NYSC) 54,32 m
  • férfisúlylökés: Fekete István (SZVSE) 18,43 m
  • női súlylökés: Beregszászi Renáta (SZVSE) 16,03 m

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok

Bayer Zsolt avatarja

Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu