Világcsúccsal lett világbajnok a svédek csodaugrója

A svéd Armand Duplantis 6,30 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfirúdugrást hétfőn a tokiói atlétikai világbajnokságon. Armand Duplantis ezzel igazolta, hogy ennek a sportágnak jelenleg ő a legnagyobb egyénisége.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 16:13
Armand Duplantis
Armand Duplantis világcsúccsal lett világbajnok Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Az olimpiai bajnok címvédő svéd Armand Duplantis már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot. Duplantis saját, 6,29-es rekordját adta át a múltnak, amelyet augusztus 12-én a a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon ugrott. Ez volt a 14. világcsúcsa.

Armand Duplantis
Armand Duplantis világcsúcsa Tokióban
Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

Armand Duplantis boldog, Kozák Luca nem

Kozák Luca elődöntős futamában az ötödik lett, így nem jutott be a női 100 méter gát fináléjába a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapján.

A három futamból Kozák az utolsóba került, így ismét együtt futhatott az olimpiai címvédő amerikai Masai Russellel. A kilences pályán rajtoló magyar sprinter remekül startolt és egészen a hetedik gátig nagyszerű tempóban haladt, akkor viszont beleakadt a gátba, megbillent, s utána hiába stabilizálta futását, rengeteg időt veszítve ért célba 13.01 másodperces eredménnyel. A futamban sokan rontottak, Kozák így ötödik lett, a döntőtől – amelyhez 12.53 másodpercre volt szükség – messze volt, és összesítésben a 17. helyen végzett.

– Remélem, nem lesz többet Tokióban verseny, mert én ide biztos, hogy nem jövök többet” – jelentette ki az MTI-nek bosszúsan a futam után Kozák Luca, utalva arra, hogy a 2021-es olimpián szintén az elődöntője alakult rosszul, akkor a hetedik gátnak nekifutott és elesett. – Nagyon sajnálom, mert jól mentem, és biztosan az idei legjobbam lehetett volna. Az igazán frusztráló pedig az, hogy egész szezonban jó formám volt, az edzéseredmények mutatták, hogy 12.69 körül tudok futni, de egyszer sem jött ki az, amire képes vagyok. Eddig lehetett mondani, hogy majd a következő versenyen sikerül, de most már nem maradt több hátra.

Hungary's Luca Kozak (L) and US' Masai Russell compete in the women's 100m hurdles heats during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Kozák Luca (balra) nem jutott be a döntőbe
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

 

A 12.75 másodperces szezoncsúccsal rendelkező Kozák a hetedik gáton történteket önkritikusan értékelte. – Ez nem olyan volt, mint a tegnapi előfutamban. Most egyszerűen a gátat lehúztam a térdemmel, ami egy még amatőrebb hiba. Idén sajnos viszonylag sokat hibáztam, ami nem tudom, miért van. Azt hiszem, sikerült így 30 éves korom felé kreálnom egy új félelmet, a hátszélben való futást, mert amikor hátszélben versenyeztem, mindig rontottam – nyilatkozott a 29 éves gátas.

 

