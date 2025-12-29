Dániapostai levéllevélküldeményposta

Ezzel a döntéssel egy korszak véget ért Európában

Dánia több mint négy évszázad után megszünteti a hagyományos levélkézbesítést: a PostNord december 30-án juttatja el utolsó papíralapú küldeményeit. A döntést súlyos pénzügyi veszteségek és a levélforgalom drasztikus visszaesése indokolja. A változás munkahelyek megszűnésével és az ikonikus dán postaládák eltűnésével is együtt jár. A döntés nem egyedülálló Európában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:02
Egy 400 éves korszak zárul le Dániában Fotó: PHILIP DAVALI Forrás: Ritzau Scanpix
A milliárdos veszteség miatt megszünteti a hagyományos levelek kézbesítést a dán nemzeti posta. A PostNord december 30-án kézbesíti utolsó papíralapú leveleit, ezzel lezárva egy 401 éves múltú szolgáltatást, amely még 1624-ben indult el – írja a Politico.

A dán döntés nem egyedülálló Európában. Fotó: NurPhoto/Michal Fludra 

A PostNord tavaly 428 millió dán korona, vagyis mintegy 22 milliárd forint veszteséget halmozott fel, miközben a postai levélforgalom 2000 óta több mint 90 százalékkal esett vissza az országban. Andreas Brethvad, a vállalat kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dánia mára a világ egyik legdigitalizáltabb országává vált. Mint fogalmazott, a dánok többsége már nem használja a hagyományos levélküldést. 

A PostNord ezért a jövőben az e-kereskedelmi csomagok kézbesítésére koncentrál, amely szolgáltatást az online vásárlók körében tízből nyolc dán rendszeresen igénybe vesz.

A PostNord döntése ugyanakkor 1500 munkahely megszűnését jelenti, és egyben Dánia jellegzetes, vörös postaládáinak a végét is. A vállalat közlése szerint ezek közül ezret már értékesítettek, a bevételt pedig jótékony célokra fordítják. A dán jogszabályok ugyanakkor garantálják az állampolgárok számára a fizikai levelek küldésének és fogadásának jogát, így a feladatot a Dao nevű szállítmányozási vállalat veszi át. Januártól a leveleket belföldre és külföldre egyaránt a Dao üzleteiben lehet majd feladni, a küldeményeket pedig a cég saját bélyegeivel kell ellátni. A vállalat idén már 30 millió levelet dolgozott fel.

Dánia lépése nem egyedülálló Európában. Több uniós országban is költségcsökkentésre kényszerülnek a postai szolgáltatók: Németországban a Deutsche Post tavaly megszüntette a másnapi légi levélkézbesítést, Lengyelországban pedig a Poczta Polska ezreket bocsátott el a veszteségek mérséklése érdekében.

Borítókép: Egy négyszáz éves korszak zárul le Dániában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

