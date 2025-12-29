Ezzel a döntéssel egy korszak véget ért Európában

A milliárdos veszteség miatt megszünteti a hagyományos levelek kézbesítést a dán nemzeti posta. A PostNord december 30-án kézbesíti utolsó papíralapú leveleit, ezzel lezárva egy 401 éves múltú szolgáltatást, amely még 1624-ben indult el – írja a Politico.

A dán döntés nem egyedülálló Európában. Fotó: NurPhoto/Michal Fludra

A PostNord tavaly 428 millió dán korona, vagyis mintegy 22 milliárd forint veszteséget halmozott fel, miközben a postai levélforgalom 2000 óta több mint 90 százalékkal esett vissza az országban. Andreas Brethvad, a vállalat kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dánia mára a világ egyik legdigitalizáltabb országává vált. Mint fogalmazott, a dánok többsége már nem használja a hagyományos levélküldést.