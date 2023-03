Sokan kerülnek egzisztenciális veszélybe Németországban

Az élelmiszerárak emelkedése sok fogyasztó létét fenyegeti Németországban. A legtöbben már majdnem felélték a tartalékaikat – derült ki a németországi Postbank reprezentatív felméréséből. A mintegy 2100 felnőtt állampolgárra készült felméréséből kiderül, hogy az infláció hogyan hat a pénzügyeikre. A válaszadók 58,1 százaléka azt mondta, hogy kiadásaik jelentősen nőttek. Közel 17 százalék pedig azt mondta, hogy a megnövekedett árak miatt alig tudja fizetni a megélhetési költségeit. Németországban idén februárban 21,8 százalékkal voltak magasabbak az élelmiszerárak, mint tavaly ugyanebben a hónapban. Bár a múlt év végén és idén januárban lassult a német infláció és éves alapon, a teljes fogyasztói kosár alapján nagyjából nyolc százalék körül alakult, ott is jelentősen nőttek az élelmiszerárak. Leginkább múlt év őszén, amikor a napi fogyasztási cikkek ára jócskán az éves szint felett nőtt.

A legkilátástalanabb helyzetben az alacsonyabb jövedelmű háztartások vannak jelenleg. Azok körében, akiknek a nettó jövedelme havi 2500 eurónál kevesebb, a felmérés szerint 26,1 százalékuk került egzisztenciális válságba, az ennél többet kereső háztartásoknál minden tizedik ember érzi a helyzetét problémásnak.

A Postbank vezető befektetési stratégája, Ulrich Stephan szerint többek között azért is aggasztóak ezek a fejlemények, mert a brutálisan csökkenő elkölthető jövedelem nemcsak gazdasági krízist okoz, hanem társadalmi feszültségeket is generálhat. Az ilyen feszültségek veszélye azért is növekszik, mert a gazdasági helyzettel kapcsolatos pesszimizmus terjed. A felmérés szerint mindössze 11,6 százalék gondolja úgy, hogy életszínvonala a jövőben javulni fog, és 51,6 százalékuk számol azzal, hogy az életszínvonala a jövőben tovább romlik.

Németországban 1949 óta nem tapasztaltak akkora mértékű vásárlóerő-csökkenést, mint most. (Az elkölthető jövedelem nagyban függ a megélhetési költségek, így például a rezsi, az autó- és lakásfenntartási, beleértve a lakbérköltségek alakulásától.) A legtöbb munkavállaló esetében a bérek jelenleg nem tartják a lépést a drágulás mértékével. A közelmúltban a postások is több napon keresztül sztrájkoltak, mert a munkáltató a több mint nyolcmilliárdos nyereség ellenére egyáltalán nem volt hajlandó kompenzálni a reálbércsökkenést. Akkor mintegy 15 ezer munkavállaló vett részt a sztrájkban. A Deutsche Post 82 postaközpontot, 38 csomagközpontot és két nemzetközi postaközpontot üzemeltet Németországban, így a többnapos sztrájk miatt az sem volt ritka, hogy egy-két hetet csúszott a csomagok és leveleket feladása és kézbesítése.

