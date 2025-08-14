Hazánk dobogós vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozások fejlesztésével a kormány a foglalkoztatottságon keresztül a családokat is segíti – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára csütörtökön a 2025. évi Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulójának díjátadásán, Budapesten.

Felidézte, a tárca szakpolitikai elképzelései között több program segíti a gazdaság növekedési pályára állítását. A 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv sok elemből áll, a vállalkozásokat érintő elképzeléseket pedig a Demján Sándor-program fogja össze, amely sok ezer milliárd forintot mozgat meg és juttat el még több ezer vállalkozáshoz – mondta Szabados Richárd.

Demján Sándorné Lídia, Demján Sándor vállalkozó özvegye (j3), Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmiiparért felelős államtitkára (b), a WILL Foundation for Women Leaders képviseletében Staudinger-Krucsó Szandra önkéntes (b2), Czakó Borbála, tanácsadó testületi elnök (b3) és Fejérdy Zsófia kurátor (b4), a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. képviseletében Király Gabriella, a Bevásárlóutca menedzsment projekt vezetője (j4) és Antal Attila ügyvezető (j2), valamint Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára (j) a 2025. évi Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulójának budapesti díjátadóján

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette, a programban nemcsak hitelekről, finanszírozásról van szó, hanem vissza nem térítendő támogatásokról, digitális programokról, adminisztrációcsökkentésről is. Mindez azt célozza meg, hogy a cégek támogatásával a családoknak is segítsenek.

Szabados Richárd elmondta, az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj lehetővé teszi a vállalkozásfejlesztés láttatását nemzeti és európai szinten is. Magyarország a vállalkozásfejlesztésben alkalmazható új ötletekkel, szakértelemmel figyelemre méltó teljesítményt tud felmutatni.

Díjazták az innovatív vállalkozásokat

Az üzleti környezet fejlesztése és a vállalkozói kedv ösztönzése kategóriában nemzeti nyertes lett a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. a Bevásárlóutca menedzsment projektjével.

A vállalkozások és társadalmi esélyegyenlőségért kategória nemzeti nyertese a Will Foundation for Women Leaders lett az azonos nevű projektjével. Mindkét nemzeti nyertes részt vesz a nemzetközi megmérettetésben is, a díj európai döntőjét novemberben tartják Koppenhágában a KKV-közgyűlésen.

Az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj felhívást először 2006-ban tette közzé az Európai Bizottság. A felhívás nem csupán verseny: célja olyan kezdeményezések megismertetése az európai nyilvánossággal, amelyek ösztönzik a vállalkozói tevékenységet, megkönnyítik a vállalkozóvá válást, a vállalkozások mindennapjait, és nemzetközi szinten is kiemelkedő jó gyakorlatokkal szolgálhatnak.