Hazánk dobogós vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozások fejlesztésével a kormány a foglalkoztatottságon keresztül a családokat is segíti – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára csütörtökön a 2025. évi Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulójának díjátadásán, Budapesten.
Felidézte, a tárca szakpolitikai elképzelései között több program segíti a gazdaság növekedési pályára állítását. A 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv sok elemből áll, a vállalkozásokat érintő elképzeléseket pedig a Demján Sándor-program fogja össze, amely sok ezer milliárd forintot mozgat meg és juttat el még több ezer vállalkozáshoz – mondta Szabados Richárd.
Hozzátette, a programban nemcsak hitelekről, finanszírozásról van szó, hanem vissza nem térítendő támogatásokról, digitális programokról, adminisztrációcsökkentésről is. Mindez azt célozza meg, hogy a cégek támogatásával a családoknak is segítsenek.
Szabados Richárd elmondta, az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj lehetővé teszi a vállalkozásfejlesztés láttatását nemzeti és európai szinten is. Magyarország a vállalkozásfejlesztésben alkalmazható új ötletekkel, szakértelemmel figyelemre méltó teljesítményt tud felmutatni.
Díjazták az innovatív vállalkozásokat
Az üzleti környezet fejlesztése és a vállalkozói kedv ösztönzése kategóriában nemzeti nyertes lett a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. a Bevásárlóutca menedzsment projektjével.
A vállalkozások és társadalmi esélyegyenlőségért kategória nemzeti nyertese a Will Foundation for Women Leaders lett az azonos nevű projektjével. Mindkét nemzeti nyertes részt vesz a nemzetközi megmérettetésben is, a díj európai döntőjét novemberben tartják Koppenhágában a KKV-közgyűlésen.
Az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj felhívást először 2006-ban tette közzé az Európai Bizottság. A felhívás nem csupán verseny: célja olyan kezdeményezések megismertetése az európai nyilvánossággal, amelyek ösztönzik a vállalkozói tevékenységet, megkönnyítik a vállalkozóvá válást, a vállalkozások mindennapjait, és nemzetközi szinten is kiemelkedő jó gyakorlatokkal szolgálhatnak.