Küzdelmesebb év végére számítanak a gyártók a pezsgőpiacon, viszont mára már nem csak a szilveszter izgalmas

Küzdelmesebb év végére számítanak a gyártók a pezsgőpiacon, viszont mára már nem csak a szilveszter izgalmas

A szilveszteri mulatságok elengedhetetlen kelléke a pezsgő. A fogyasztási szokások átalakulása miatt ma már az év más időszakaiban is szívesen koccintanak a magyarok a nemes itallal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa friss körképe alapján a hazai gyártók a korábbiaknál visszafogottabb év végi forgalomra számítanak. A magyar pezsgőgyártás hagyományai és minősége azonban továbbra is garanciát jelentenek az ünnepi asztalokon.

2025. 12. 30. 12:30
Magyar pezsgő koronázza meg az év végi ünnepeket Forrás: Pezsgőkonferencia
Jótékony hatással volt a hazai pezsgőpiacra az elmúlt években folytatott tudatos promóciós tevékenység. A fogyasztók ma már nem kizárólag az óévbúcsúztató alkalmával választják a buborékos italt. Születésnapokon, családi eseményeken is egyre gyakrabban kerül elő a palack. A szakmai szervezetek elemzése rámutat az éves kereslet kiegyensúlyozottabb eloszlására.

Már nem csak szilveszterkor fogyasztanak pezsgőt a magyarok. / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség
Magyarország nagyhatalom pezsgőből

Ez a változás illeszkedik a nemzetközi trendekhez. Az elmúlt húsz évben világszerte folyamatosan nőtt az igény a pezsgők iránt. Ez a termelés megduplázódását eredményezte. Magyarországon a nyári időszak forgalma jelentősen megerősödött. A karácsonyi és szilveszteri ünnepkör, valamint a húsvét ezzel együtt továbbra is kiemelkedő szezonalitást mutat.

A hazai gyártók várakozásai szerint az idei év vége a tavalyinál valamivel gyengébb keresletet hozhat.

A korábbi évekhez képest  az értékesítés nehezebbé vált. A piaci szereplőknek minden egyes eladott palackért keményebben kell megküzdeniük. A változások ellenére a pezsgők jelentős része továbbra is az év utolsó hónapjaiban kerül forgalomba. A fogyasztás mértéke azonban ingadozó. Ez a bizonytalanság közvetlen hatással van az áruházláncok jövő évi beszerzési stratégiájára is.

Magyarország a fogyasztás mellett a pezsgőkészítésben is évszázados hagyományokkal rendelkezik. A 19. század elején, Pozsonyban nyitotta meg kapuit az első hazai pezsgőgyár. 

Pesten 1852-ben indult meg a termelés Hölle Márton józsefvárosi üzemében. Törley József 1882-es gyáralapításával a szakma központja Budafokra helyeződött át. Ez a városrész máig a hazai pezsgőgyártás fellegvára. Egyre több kisebb borászat jelenik meg a piacon saját, minőségi tételeivel. A fejlődést jelzi az Etyeki pezsgő sikere is. A termék idén novemberben megkapta az európai uniós oltalmat.

A statisztikák szerint hazánkban évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül. Ennek döntő többsége a belföldi piacon talál gazdára. Az export sem elhanyagolható tétel, a termelés körülbelül negyede kerül külföldre. A legfontosabb felvevőpiacok közé:

  • Észtország,
  • Kanada, 
  • Románia és
  • Svédország tartozik. 

A gyártók a változó igényekre is reagálnak. A boltok polcain egyre szélesebb választékban érhetők el az alkoholmentes, boralapú habzótermékek is. Ez lehetőséget kínál a koccintásra azoknak is, akik kerülik az alkoholfogyasztást.

 

