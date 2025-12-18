Növekedésben maradt és átalakul a pezsgőpiac

Bár az utolsó napok hátra vannak az évből, és a szilveszteri szezon döntő jelentőségű a pezsgő-eladásokban, de az ígéretes, hogy eddig értékben növekedni tudott a pezsgőpiac – mondta lapunk érdeklődésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója. Ez azonban egy „moderált növekedés”, a korábbi évekhez kevésbé dinamikus, de mégiscsak fejlődés. Ez a „lassú piac” azonban idén nem csak a pezsgőre, hanem gyakorlatilag a teljes kiskereskedelemre jellemző – tette hozzá.

A Francois pezsgő a magasabb minőségi kategória növekedésének motorja

Fotó: Törley

Érdekes jellemzője a piacnak, hogy ismét látunk egy bizonyos mértékű polarizációt, vagyis azt, hogy jól teljesítenek a prémium pezsgők, és növekedés figyelhető meg az alacsonyabb kategóriákban is. Ez azt mutatja, hogy a közepes árfekvésből vándorolnak el a fogyasztók, vagy felfelé, vagy lefelé – magyarázta. Ez a Törleynek kifejezetten jól jön, hiszen erős a magasabb minőséget képviselő portfóliója is: a tradicionális szegmensben a Francois nagyon szépen teljesít és Müller Kornél elmondása szerint ugyanilyen jónak mondható a Hungaria szereplése, ami szintén a prémium kategóriába sorolható. De az import termékeknél is az látszik, hogy a proseccók piaca továbbra is fejlődik, azon belül pedig a Törley által forgalmazott, Magyarországon és a világon is piacvezető Mionetto – százalékban kifejezve – egyenesen kétszámjegyű növekedést elkönyvelni.

Továbbra is megfigyelhető az alkoholmentes pezsgők felfutása, ez a szegmens egyre fontosabbá válik.

Ezt mutatja a Törley döntése is, amely szerint tovább fejlesztik az az alkoholmentes portfoliót, és a Törley márkán kívül már a Hungaria is megjelent ezzel a termékkel. „Ez egy szárazabb alkoholmentes, amire nagyon nagy volt az igény a piacon, különösen a gasztronómiában” – mondta az ügyvezető igazgató. Így az sem meglepő, hogy a „száraz novembert” az alkoholmentes termékei sikeres szereplésének is köszönhetően ismét jól zárta a Törley. Ezeken kívül az általuk forgalmazott importpezsgők között is bővül az alkoholmentes termékek száma. Müller Kornél abban is bízik, hogy a karácsonyi és szilveszteri szezon után, januárban ismét lesz egy felfutása az alkoholmentes fogyasztásnak.