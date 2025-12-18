Törleyszilveszterpezsgő

Növekedésben maradt és átalakul a pezsgőpiac

Az elmúlt években jellemzőhöz képest némileg lelassult a magyarországi pezsgőpiac bővülése, miközben megfigyelhető a polarizáció is, azaz hogy a közepes kategóriából a fogyasztók egy része a magasabb minőségre, míg mások az alacsonyabbra váltanak. A legnagyobb hazai pezsgőpincészetet, a Törleyt vezető Müller Kornél szerint az elmúlt években a piacra került új termékek segítenek abban is, hogy a pezsgő kevésbé legyen szezonális ital, és továbbra is jellemző az alkoholmentes pezsgők felfutása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:01
Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Bár az utolsó napok hátra vannak az évből, és a szilveszteri szezon döntő jelentőségű a pezsgő-eladásokban, de az ígéretes, hogy eddig értékben növekedni tudott a pezsgőpiac – mondta lapunk érdeklődésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója. Ez azonban egy „moderált növekedés”, a korábbi évekhez kevésbé dinamikus, de mégiscsak fejlődés. Ez a „lassú piac” azonban idén nem csak a pezsgőre, hanem gyakorlatilag a teljes kiskereskedelemre jellemző – tette hozzá.

Francois, pezsgő, Törley
A Francois pezsgő a magasabb minőségi kategória növekedésének motorja
Fotó: Törley 

Érdekes jellemzője a piacnak, hogy ismét látunk egy bizonyos mértékű polarizációt, vagyis azt, hogy jól teljesítenek a prémium pezsgők, és növekedés figyelhető meg az alacsonyabb kategóriákban is. Ez azt mutatja, hogy a közepes árfekvésből vándorolnak el a fogyasztók, vagy felfelé, vagy lefelé – magyarázta. Ez a Törleynek kifejezetten jól jön, hiszen erős a magasabb minőséget képviselő portfóliója is: a tradicionális szegmensben a Francois nagyon szépen teljesít és Müller Kornél elmondása szerint ugyanilyen jónak mondható a Hungaria szereplése, ami szintén a prémium kategóriába sorolható. De az import termékeknél is az látszik, hogy a proseccók piaca továbbra is fejlődik, azon belül pedig a Törley által forgalmazott, Magyarországon és a világon is piacvezető Mionetto – százalékban kifejezve – egyenesen kétszámjegyű növekedést elkönyvelni.

Továbbra is megfigyelhető az alkoholmentes pezsgők felfutása, ez a szegmens egyre fontosabbá válik. 

Ezt mutatja a Törley döntése is, amely szerint tovább fejlesztik az az alkoholmentes portfoliót, és a Törley márkán kívül már a Hungaria is megjelent ezzel a termékkel. „Ez egy szárazabb alkoholmentes, amire nagyon nagy volt az igény a piacon, különösen a gasztronómiában” – mondta az ügyvezető igazgató. Így az sem meglepő, hogy a „száraz novembert” az alkoholmentes termékei sikeres szereplésének is köszönhetően ismét jól zárta a Törley. Ezeken kívül az általuk forgalmazott importpezsgők között is bővül az alkoholmentes termékek száma. Müller Kornél abban is bízik, hogy a karácsonyi és szilveszteri szezon után, januárban ismét lesz egy felfutása az alkoholmentes fogyasztásnak.

Az Ice elnevezésű pezsgőjüket három éve vezették be, majd ezt követte 2024 elején a Pink, amelyek berobbantak a piacra és azóta is jól teljesítenek. Az ügyvezető igazgató abban is fontosnak tartja ezek szerepét, hogy kicsit „kiegyenesítsék a pezsgőpiacot”, tompítsák annak szezonális jellegét. Ezek a termékek ugyanis a jelek szerint alkalmasak arra, hogy rávezessék a fogyasztókat: 

a pezsgő nem csak egy szilveszter éji ital, hanem egy olyan, amelynek minden körülmények között helye lehet a fogyasztásban, legyen akár az egy családi ünnepség, vagy egy kellemes vacsora. 

Egyébként a szezonalitástól történő elválás már a Hungaria fogyasztóira is igaz, akik egész évben kitartanak a pezsgő mellett.

Az is látszik, hogy a pezsgőknek két, egymástól jelentősen elkülönülő fogyasztói bázisa van. Az egyik a pezsgőket szerető, azokhoz értő, és azt az egész évben fogyasztó réteg, amelyik szűk, de egyre inkább növekvő, és az is jellemző rájuk, hogy magasabb minőségi kategóriájú pezsgőket fogyasztanak. A másik csoport a karácsonyi és szilveszteri pezsgőfogyasztók névvel jellemezhető, akik jellemzően nem prémiumot fogyasztanak. Utóbbiak nagyon jelentős tömeget képviselnek, viszont ez a réteg erősen csökken. Most mindenesetre még annyival szélesebb ez a bázis, hogy jelenlétük a szezonalitás erősen jellemző a piacra. Ezt pedig az érzékelteti jól, hogy 

karácsony után jellemzően minden nap megduplázódik a kiskereskedelemben az eladott pezsgő mennyisége, egészen 30-áig, de még az év utolsó napján is számottevő palackszám fogy a boltokban.

Müller Kornél szerint jó hír a pezsgőkedvelőknek, hogy az idei szüret kifejezetten magas minőségű pezsgőalapanyagot hozott, míg mennyiségben nem volt kiemelkedő a termés. Mint mondta, szépek, jó szerkezetűek a savak, nagyon kiegyensúlyozott az etyeki területeken leszüretelt szőlő minősége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

