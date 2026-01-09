Berlin 80 éve és ma

A Brandenburgi kapunál szovjet tisztek nézelődnek a második világháború végén, Németország teljes veresége, kapitulációja és pusztulása után. Ez volt 80 éve. Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott. De ne panaszkodjunk, legalább volt úgy hatvan jó évük. Úgy tűnik, ennyit bírnak ki a normalitás világában…