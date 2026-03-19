Orbán ViktorBrüsszelEurópai Tanács

Orbán Viktor: Megyünk tovább, kesztyűt fel!

A miniszterelnök szerint könnyen lehet, hogy az Európai Tanács ülése ismét az éjszakába nyúlik majd. Orbán Viktor a közösségi oldalán elárulta, hogy hamarosan megnyitják a migráció témakörét is, ami bizony ismét hosszú ülést jelent.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 18:43
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán jelentkezett Brüsszelből. Orbán Viktor szerint feltehetőleg ismét az éjszakába nyúlik majd az Európai Tanács ülése, miután az ukrán zsarolás és energia kérdése után hamarosan a migráció következik. 

A miniszterelnök szerint az energetikai kérdések és a zsarolás kemény menet, azonban még csak most kezdődik a java. 

Ez nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal elárulta, hogy természetesen terítéken lesz még a közel-keleti helyzet, ami az energiaárakkal együtt egy nagyobb összefüggési rendszerben versenyképességi kérdés is. – Sok dosszié nyílik ki ilyenkor egyszerre a fejben – fogalmazott a miniszterelnök. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
