Orbán Viktor: Megyünk tovább, kesztyűt fel!

A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán jelentkezett Brüsszelből. Orbán Viktor szerint feltehetőleg ismét az éjszakába nyúlik majd az Európai Tanács ülése, miután az ukrán zsarolás és energia kérdése után hamarosan a migráció következik.

Orbán Viktor hosszú, éjszakába nyúló ülésre számít Brüsszelben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök szerint az energetikai kérdések és a zsarolás kemény menet, azonban még csak most kezdődik a java.

Ez nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is, és ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz

– fogalmazott a miniszterelnök.