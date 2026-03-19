Ferencváros FTCUEFAszurkolói balhé

Nem elég a kiesés, az UEFA is lesújtott a Fradira, a következő idényre is vonatkozik szankció

Egy nappal azután, hogy az FTC Európa-liga-szereplése véget ért Portugáliában, még egy pofont kapott a Ferencváros. Az UEFA a Fradi-szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt sújtott le: az FTC a következő hazai nemzetközi mérkőzésén nem nyithatja meg a kapu mögötti B2-es szektort.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 18:01
Az FTC következő hazai nemzetközi kupameccsén nem lesz lehetőség hasonló szurkolói élőképre, a B2-es szektort az UEFA büntetése miatt nem nyithatja meg a klub Fotó: Polyák Attila
Bár a vége nem lett szép, az FTC a teljes Európa-liga-szereplésére mindenképp büszke lehet. Most ugyanakkor még fáj a kiesés, s ha az nem lett volna elég a Fradinak, a bragai 4-0-s vereség másnapján az UEFA is lecsapott az FTC-re.

Szurkolói tűzijáték miatt is bűnhődik az FTC, de a szektorbezárást rasszista viselkedés miatt kapta a klub az UEFA-tól. Fotó: Polyák Attila

Az UEFA fegyelmi döntései közé felkerült az európai szövetség hivatalos felületére, hogy a Fradit a Braga elleni párharc hazai mérkőzésén tapasztaltak miatt megbünteti. A bizottsági döntés a ferencvárosi szurkolók rasszista magatartására hivatkozik, s életbe léptette a kapu mögötti B2-es szektor eddig felfüggesztett bezárását. A büntetés a Ferencváros következő hazai nemzetközi mérkőzésére vonatkozik, azt most még nem lehet tudni, hogy erre a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy esetleg a Konferencialiga selejtezőjében kerül-e sor.

További büntetésként 31 250 eurót kell fizetnie a zöld-fehér klubnak, részben amiatt, hogy tűzijátékot használtak a drukkerek a meccsen. A C4–C5-ös szektor határán ötszáz helynyi részleges kötelező lezárást is kapott büntetésként a klub, de ezt a szankciót egy év próbaidőszakra felfüggesztette az UEFA.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
