Nem elég a kiesés, az UEFA is lesújtott a Fradira, a következő idényre is vonatkozik szankció

Bár a vége nem lett szép, az FTC a teljes Európa-liga-szereplésére mindenképp büszke lehet. Most ugyanakkor még fáj a kiesés, s ha az nem lett volna elég a Fradinak, a bragai 4-0-s vereség másnapján az UEFA is lecsapott az FTC-re.

Szurkolói tűzijáték miatt is bűnhődik az FTC, de a szektorbezárást rasszista viselkedés miatt kapta a klub az UEFA-tól. Fotó: Polyák Attila

Az UEFA fegyelmi döntései közé felkerült az európai szövetség hivatalos felületére, hogy a Fradit a Braga elleni párharc hazai mérkőzésén tapasztaltak miatt megbünteti. A bizottsági döntés a ferencvárosi szurkolók rasszista magatartására hivatkozik, s életbe léptette a kapu mögötti B2-es szektor eddig felfüggesztett bezárását. A büntetés a Ferencváros következő hazai nemzetközi mérkőzésére vonatkozik, azt most még nem lehet tudni, hogy erre a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy esetleg a Konferencialiga selejtezőjében kerül-e sor.