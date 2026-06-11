A Barcelona lecsapott a Szalah-utódra, aki a vb egyik sztárja lehet

Az egyiptomi válogatott a G csoportba kapott besorolást a 2026-os észak-amerikai világbajnokságon. A csoportmérkőzések pontos menetrendje közép-európai idő (CET) szerint a következőképpen alakul:
- 2026. június 15., 21.00 – Belgium–Egyiptom (Helyszín: Seattle Stadium, Seattle)
- 2026. június 22., 03.00 – Új-Zéland–Egyiptom (Helyszín: BC Place Stadium, Vancouver)
- 2026. június 27., 05.00 – Egyiptom–Irán (Helyszín: Seattle Stadium, Seattle)
A sorsolást látva kijelenthető, hogy a Szalah, Abdelkarim csatársorral rohamozó egyiptomiaknak megvan az esélyük a csoportból való továbbjutásra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!