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A Barcelona lecsapott a Szalah-utódra, aki a vb egyik sztárja lehet

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Ugyan most minden figyelem a Mexikó–Dél-Afrika meccsel kezdődő világbajnokságra irányul, a háttérben a legnagyobb klubok igyekeznek megerősíteni a keretüket. A Barcelona kihasználta a helyzeti előnyét, és lecsapott az egyiptomi labdarúgás legújabb csillagára, kivásárolta Hamza Abdelkarimot az al-Ahli gárdájától. A 18 éves játékos február óta kölcsönben a katalánoknál játszott, és óriási tehetségét mi sem igazolja jobban, hogy hazája válogatottjával részt vesz a vb-n, és ő kapta a 9-es mezt. Nem véletlen, hogy mindenki benne látja Mohamed Szalah ifjú utódát.

Molnár László
2026. 06. 11. 9:39
Az egyiptomi válogatott 18 éves tehetségére lecsapott a Barcelona
Az egyiptomi válogatott 18 éves tehetségére lecsapott a Barcelona Forrás: Instagram@hamzabdelkarim
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Az egyiptomi válogatott a G csoportba kapott besorolást a 2026-os észak-amerikai világbajnokságon. A csoportmérkőzések pontos menetrendje közép-európai idő (CET) szerint a következőképpen alakul:

  • 2026. június 15., 21.00 – Belgium–Egyiptom (Helyszín: Seattle Stadium, Seattle)
  • 2026. június 22., 03.00 – Új-Zéland–Egyiptom (Helyszín: BC Place Stadium, Vancouver)
  • 2026. június 27., 05.00 – Egyiptom–Irán (Helyszín: Seattle Stadium, Seattle)

A sorsolást látva kijelenthető, hogy a Szalah, Abdelkarim csatársorral rohamozó egyiptomiaknak megvan az esélyük a csoportból való továbbjutásra.

 

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