Hiába egyeztetett a BKK, tovább nő a taxisok elégedetlensége

A konfliktus ugyanakkor jóval túlmutat az alkalmazás körüli vitán. A taxis érdekképviseletek szerint a legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy a hatósági tarifák több mint három éve változatlanok, miközben az infláció és az üzemeltetési költségek jelentősen emelkedtek.

A Fővárosi Taxisok Egyesületének társelnöke, Váczi Norbert szerint a díjszabás reálértékének megőrzéséhez

mintegy 27 százalékos tarifaemelésre lenne szükség.

A szakmában egyre többen beszélnek arról is, hogy szükség lehet a taxis engedélyek számának korlátozására, illetve hatékonyabb piacszabályozásra. Bár a főváros szerint az engedélyek számszerű korlátozása alkotmányossági kérdéseket vet fel, a taxis szervezetek egy része továbbra is támogatná a megoldást.