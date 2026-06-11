Rendkívüli

Itt az igazság a kórházi klímákról, ennyit költött az Orbán-kormány

budapesti közlekedési központbkktaxitracktaxisok érdekvédelmi szervezeterendszer

Hiába egyeztetett a BKK, tovább nő a taxisok elégedetlensége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben a Budapesti Közlekedési Központ a TaxiTrack rendszer tapasztalatairól tárgyalt a szakmai szervezetekkel, a taxisok továbbra is jelentős tarifaemelést követelnek. A szakmában egyre többen beszélnek demonstrációról, a feszültséget pedig az új adatszolgáltatási rendszer körüli viták is fokozzák.

Gábor Márton
2026. 06. 11. 10:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A konfliktus ugyanakkor jóval túlmutat az alkalmazás körüli vitán. A taxis érdekképviseletek szerint a legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy a hatósági tarifák több mint három éve változatlanok, miközben az infláció és az üzemeltetési költségek jelentősen emelkedtek.

A Fővárosi Taxisok Egyesületének társelnöke, Váczi Norbert szerint a díjszabás reálértékének megőrzéséhez

mintegy 27 százalékos tarifaemelésre lenne szükség.

A szakmában egyre többen beszélnek arról is, hogy szükség lehet a taxis engedélyek számának korlátozására, illetve hatékonyabb piacszabályozásra. Bár a főváros szerint az engedélyek számszerű korlátozása alkotmányossági kérdéseket vet fel, a taxis szervezetek egy része továbbra is támogatná a megoldást.

A hangulatot jól jellemzi, hogy a Világgazdaság információi szerint már szerveződik egy újabb taxisdemonstráció. A szakma képviselői szerint a kérdés már nem az, hogy lesz-e tiltakozás, hanem az, hogy mikor éri el a feszültség azt a pontot, amikor

a taxisok az utcára vonulnak.

A BKK ugyanakkor az egyeztetés után arról számolt be, hogy több kérdésben sikerült közös álláspontra jutni a szakmai szervezetekkel. A felek egyetértettek abban, hogy hosszabb távon szükség van a digitális megoldások fejlesztésére, valamint egy olyan szabályozási környezet kialakítására, amely lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését. A társaság szerint ez egyszerre szolgálná az utasok és a szabályosan működő taxis vállalkozások érdekeit.

A BKK azt is jelezte, hogy a TaxiTrack bevezetése fokozatosan történik: június végéig elsősorban a tapasztalatgyűjtésre és a szolgáltatók támogatására helyezik a hangsúlyt, míg a szankciók alkalmazása várhatóan csak 2026 utolsó negyedévében kezdődhet meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu