Tóth Alex színt vallott az angliai nehézségekről és előkerült egy különleges kérés is

Az elmúlt hat fordulóban négyszer a kispadon volt, egyszer a kezdőben, egyszer pedig csereként hat percet játszott Tóth Alex a Bournemouth színeiben. A húszéves magyar középpályás a januári érkezése óta tehát továbbra is a beilleszkedés fázisában tart, ugyanakkor amióta megérkezett Angliába, csapata még egy meccset sem vesztett el (három győzelem és öt döntetlen). A Cseresznyéseknek Tóth fontos láncszem, a klub a minap hosszabb interjút készített vele.

Tóth Alex hosszabb interjút adott klubjának, a Bournemouth-nak (Forrás: afcb.co.uk)

Tóth Alex két kedvence: a Forma–1 és a labdarúgás

Miután a középpályás még csak 20 éves, így neki a Forma–1-hez kapcsolatos emlékek a Mercedes-dominanciáról szóltak 2014-től kezdődően, ebből kiindulva nem is olyan meglepő, hogy a kedvenc pilótája a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton. – A labdarúgás és a Forma–1 a két kedvenc sportom. Persze a futball az első, de édesapámmal nagyon sok futamot néztünk. A versenyzők közül Lewis Hamilton a kedvencem. A Mercedesnél nagyszerű eredményeket ért el, és most a Ferrarinál is magára talál. Drukkolok neki és a legjobbakat kívánom – mesélte a Bournemouth játékosa, aki minden bizonnyal nagy örömmel nézi az idei futamokat, ahol a Ferrari egyelőre a második erő a Mercedes mögött.

Van, amit még tanulnia kell

Tóth januári klubváltásában szülei kulcsfontosságú szerepet töltöttek be, akik fiukat mindig is támogatták, és természetesen első mérkőzését a helyszínen nézték meg. Ami ennél emlékezetesebb aligha lehetett volna: a Bournemouth hazai pályán 3-2-re legyőzte a Liverpoolt , Tóth Alex a hajrában, még 2-2-es állásnál állt be, ekkor Szoboszlai Dominik is lepacsizott vele, ami azóta bejárta a közösségi médiát. – Minden lépésemnél ott voltak, és azt akarom, hogy most is itt legyenek, mert telt házas lelátók előtt játszhatunk. Mindent megadtak nekem, és én is próbálom visszaadni nekik ezt az érzést. A szüleim sokszor itt vannak velem, és a barátnőm is meglátogat, amikor csak tud – mondta.

Az új környezet azonban új dolgok megtanulására is kötelezik a fiatal játékost: – Meg kellett tanulnom olyan dolgokat, mint a főzés és a ház körüli teendők. A főzés számomra a legnehezebb dolog! Egyszerűbb dolgokat már el tudok készíteni, de szükségem van arra, hogy anyukám megossza velem a részleteket, a kis titkokat, mert csak úgy lehet finomakat főzni.

Szintén nehéz volt megszokni, hogy bal oldali közlekedés van

– folytatta a labdarúgó, aki elmondta, nemrégiben új hobbira bukkant, mégpedig a legózásra. Barátnőjével szoktak erre rá, azóta pedig több versenyautót, Star Wars-készletet is kirakott. Tóth szerint minden azért is remek kikapcsolódás, mert ilyenkor elrakja a telefonját és csak a legóra fókuszál.