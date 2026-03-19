Tóth AlexBournemouthCristiano RonaldoPremier LeagueLewis Hamilton

Tóth Alex színt vallott az angliai nehézségekről és előkerült egy különleges kérés is

Tóth Alexnek húszévesen óriási szintlépés volt, hogy a Ferencvárosból a Premier League-résztvevő Bournemouth labdarúgócsapatához igazolt, és itt nem csak a pályán történt változásokra érdemes gondolni. A fiatal középpályás a klubjának adott interjújában kicsit beavatott minket, hogyan zajlanak a hétköznapjai Dél-Angliában, de szóba került a portugálok elleni vb-selejtező és Tóth Alex különleges kérése is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 11:44
Tóth Alex számára húszévesen rengeteg változással járt az, hogy januárban Angliába igazolt Forrás: afcb.co.uk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hat fordulóban négyszer a kispadon volt, egyszer a kezdőben, egyszer pedig csereként hat percet játszott Tóth Alex a Bournemouth színeiben. A húszéves magyar középpályás a januári érkezése óta tehát továbbra is a beilleszkedés fázisában tart, ugyanakkor amióta megérkezett Angliába, csapata még egy meccset sem vesztett el (három győzelem és öt döntetlen). A Cseresznyéseknek Tóth fontos láncszem, a klub a minap hosszabb interjút készített vele.

Tóth Alex hosszabb interjút adott klubjának, a Bournemouth-nak (Forrás: afcb.co.uk)

Tóth Alex két kedvence: a Forma–1 és a labdarúgás

Miután a középpályás még csak 20 éves, így neki a Forma–1-hez kapcsolatos emlékek a Mercedes-dominanciáról szóltak 2014-től kezdődően, ebből kiindulva nem is olyan meglepő, hogy a kedvenc pilótája a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton. – A labdarúgás és a Forma–1 a két kedvenc sportom. Persze a futball az első, de édesapámmal nagyon sok futamot néztünk. A versenyzők közül Lewis Hamilton a kedvencem. A Mercedesnél nagyszerű eredményeket ért el, és most a Ferrarinál is magára talál. Drukkolok neki és a legjobbakat kívánom – mesélte a Bournemouth játékosa, aki minden bizonnyal nagy örömmel nézi az idei futamokat, ahol a Ferrari egyelőre a második erő a Mercedes mögött.

Van, amit még tanulnia kell

Tóth januári klubváltásában szülei kulcsfontosságú szerepet töltöttek be, akik fiukat mindig is támogatták, és természetesen első mérkőzését a helyszínen nézték meg. Ami ennél emlékezetesebb aligha lehetett volna: a Bournemouth hazai pályán 3-2-re legyőzte a Liverpoolt , Tóth Alex a hajrában, még 2-2-es állásnál állt be, ekkor Szoboszlai Dominik is lepacsizott vele, ami azóta bejárta a közösségi médiát. – Minden lépésemnél ott voltak, és azt akarom, hogy most is itt legyenek, mert telt házas lelátók előtt játszhatunk. Mindent megadtak nekem, és én is próbálom visszaadni nekik ezt az érzést. A szüleim sokszor itt vannak velem, és a barátnőm is meglátogat, amikor csak tud – mondta.

Az új környezet azonban új dolgok megtanulására is kötelezik a fiatal játékost: – Meg kellett tanulnom olyan dolgokat, mint a főzés és a ház körüli teendők. A főzés számomra a legnehezebb dolog! Egyszerűbb dolgokat már el tudok készíteni, de szükségem van arra, hogy anyukám megossza velem a részleteket, a kis titkokat, mert csak úgy lehet finomakat főzni. 

Szintén nehéz volt megszokni, hogy bal oldali közlekedés van

– folytatta a labdarúgó, aki elmondta, nemrégiben új hobbira bukkant, mégpedig a legózásra. Barátnőjével szoktak erre rá, azóta pedig több versenyautót, Star Wars-készletet is kirakott. Tóth szerint minden azért is remek kikapcsolódás, mert ilyenkor elrakja a telefonját és csak a legóra fókuszál.

Külön kérés a fotósoknak a portugálok elleni vb-selejtezőn

A magyar válogatott 2025-ös csúcspontja nem túlzás azt mondani, hogy a lisszaboni vb-selejtező volt, ahol Szoboszlai Dominik góljával a hosszabbításban harcolta ki a 2-2-es eredményt . Tóth Alex itt és szeptemberben a Puskás Arénában rendezett meccsen (2-3) is játszott, ami számára egy álom beteljesülése volt, ugyanis gyerekkori példaképe Cristiano Ronaldo volt: – Emlékszem, amikor először találkoztam vele, olyan volt, mint egy film. Egy álom vált valóra, de a pályán a futballra kellett koncentrálnom. 

Szóltam három fotósnak is, hogy ha Cristiano Ronaldo közel van hozzám, próbáljanak néhány képet készíteni. Amikor a meccs előtt kezet fogunk, az a telefonom háttérképe még most is.

Azok a bizonyos fotók:

A Bournemouth a válogatottszünet előtti utolsó fordulóban a Manchester Unitedet fogadja péntek este 21 órától, ahol Tóth Alex talán újra pályára léphet. Aztán jöhet a válogatott, előbb a szlovének ellen, majd a görögök látogatnak Budapestre – Marco Rossi természetesen Tóthot is beválogatta a két felkészülési mérkőzésre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

