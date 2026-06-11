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A FIFA levetkőztette Haitit, a Fradi csatára is új mezt kapott

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Nem mindennapi eset történt a csütörtök este kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. Haiti válogatottja kénytelen volt megváltoztatni a mezének dizájnját néhány nappal a Skócia elleni első csoportmeccse előtt, mert a FIFA hirtelen úgy vélte, a karibi csapat háborús jelenetet – az ország függetlenségét elhozó 1803-as vertières-i csata illusztrációja – ábrázoló szerelései nem felelnek meg a nemzetközi szövetség szabályainak.

Molnár László
2026. 06. 11. 11:50
Haiti készen áll, új mezben is a lehető legjobbat szeretné nyújtani a vb-n
Haiti készen áll, új mezben is a lehető legjobbat szeretné nyújtani a vb-n Forrás: BBC/Getty Images
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Nem volt mit tenni tehát, a karibi válogatott – játékosai között a Fradiban játszó Lenny Joseph-fel – lecserélte a világbajnokságra szánt szerelését, amely már nem tartalmaz semmilyen illusztrációt. Haiti 52 év után először játszik világbajnokságon, pályára lépésük menetrendje a következő:

  • június 14. (vasárnap), 03:00 – Haiti–Skócia (Helyszín: Boston / Foxborough, Gillette Stadion)
  • június 20. (szombat), 02:30 – Brazília–Haiti (Helyszín: Philadelphia Stadium)
  • június 25. (csütörtök), 00:00 – Marokkó–Haiti (Helyszín: Atlanta Stadium)

Az ellenfelek ismeretében kijelenthető, hogy már a pontszerzés is nagy bravúr lenne a FIFA által „levetkőztetett” haiti válogatott részéről, amely az 1974-es egyetlen korábbi világbajnoki szereplése során mindhárom csoportmérkőzését elvesztette, és 14 gólt kapott összesen.

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