Szoboszlai minden titkot elárult a mezcseréről, egy dolog miatt viszont aggódott

69 év után szereztünk újra gólt portugál földön, ráadásul egy meccsen kettőt . Nem túlzás kimondani, hogy a magyar válogatott történelmi meccsen, nagyon fontos egy pontot szerzett a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália elleni vb-selejtezőn. A meccs magyar hőse Szoboszlai Dominik volt, aki az első félidőben gólpasszt adott Szalai Attilának, majd a 91. percben pontot mentett. A meccs után a vegyes zónában ha nehezen is, de pár kérdés erejéig megállt a csapatkapitány.

Szoboszlai Dominik az egekben, Magyarország pontot szerzett Portugáliában Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Szoboszlai Dominiknak egy rossz szava sincs a többiekre

– Mi hittünk a győzelemben is, nagyon büszke vagyok a csapatra, mindenki a végsőkig küzdött! Csak pozitívumokat tudok kiemelni a meccsből. jól reagáltunk a kapott gólokra, nem indultunk el a lejtőn. Egyből reagáltunk rájuk, bátran játszottunk, és ez a legfontosabb.

Ha egy ilyen portugál válogatott ellen tudjuk ezt a játékot nyújtani, akkor kérdezem magamtól: »miért ne tudnánk ezt mások ellen is?«

A meccs elején a válogatott sokkolta a portugálokat. Szoboszlaiék beleálltak a meccsbe, ennek pedig az eredménye is meglett. A kilencedik percben a liverpooli középpályás jobb oldali szögletére Szalai Attila érkezett remekül – aki később kis híján duplázott is.

Szoboszlai Varga Barnabásnak odaszúrt a góljánál

– Meg volt beszélve, hogy amilyen erősen csak tudom, berúgom, és reméljük a legjobbakat.

Hál' istennek Szancsó (Szalai Attila, az első gólszerző – a szerk.) jó helyen volt, van is felület, amit el lehet találni...

Az igazán katartikus élmény aztán a hosszabbításban érte a játékosokat, a pár száz magyar szurkolót – s minket a sajtólelátón. Szoboszlai a kérdésünkre felelevenítette a gólját.

– Reméltem, hogy Lukács nem a rövidet fogja rúgni, mert arra már nem volt erőm, hogy odaérjek.

Végre a Barni gondolkozott, és átlépte a labdát.

Majd arra figyeltem, hogy egy kicsit emeljem meg a labdát, mert mindenki csúszott és a kapus is visszaért volna. Megpróbáltam megemelni, szerencsére összejött – tette hozzá Szoboszlai, aki Varga Barnabásnak is beszólt egy kicsit.

Szoboszlai ismét bizonyította: ő a magyar válogatott vezére Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Mezcsere Ronaldóval? Itt az egyértelmű válasz

Majd a Ronaldóval történő nagy mezcseréről is megtudtuk a megnyugtató hírt – noha a lefújás után mindez a pályán nem történt meg, csak lepacsiztak a felek.

Megvolt a mezcsere, igen

Ezzel pont került az ügy végére. Ronaldo betartotta az ígéretét, és a Budapesten elmaradt mezcsere Lisszabonban megtörtént.