Nárcisztikus a főnöke? Mit mondanak a kutatók?

Az üzleti élet ellentmondásos megítélésű vezetői és a nyilvánosságban gyakran extravagánsan megnyilvánuló vezérigazgatók, gyaníthatóan nárcisztikus menedzserek egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek. Egy közel két évtizedet átfogó kutatási áttekintésben menedzsmenttel foglalkozó tudósok elemzik az üzleti vezetők viselkedését és nyelvhasználatát, hogy azonosíthassák a nárcisztikus hajlamokat mutató vezetőket.

A kifejezés a mitológiai Narcissus nevéből ered, aki saját tükörképébe szeretett bele, megtestesítve a kóros önimádatot. Ez a mentális zavar a grandiozitás és a csodálat iránti kényszeres igény mellett mély empátiahiánnyal és rendkívül sebezhető önbecsüléssel jár. Az ilyen személy környezetét gyakran csak eszközként használja belső bizonytalanságának leplezésére.

Hogyan azonosították a narcizmust a vezetőknél a klinikai környezeten kívül? Mivel ritkán nyílik lehetőség hagyományos pszichometriai tesztek alkalmazására felsővezetők közében, a menedzsment vizsgálatával foglalkozó tudósok számos módszert dolgoztak ki a nárcisztikus hajlamok azonosítására a viselkedés, a nyelv és a nyilvános jelenlét megfigyelésével, fogalmaz a The Conversation.

A nárcisztikus felsőbbrendűség

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság Mentális Zavarok Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM) szerint a nárcisztikus személyiségzavar a grandiozitás (felsőbbrendűség érzése a fantáziában vagy viselkedésben), a csodálat iránti igény és az empátia hiányának mintázata, amely kora felnőttkorban kezdődik.

Hagyományosan önbevalláson alapuló tesztekkel vagy szakember által végzett pszichometriával mérik a narcizmust. A legszélesebb körben elismert, itt elérhető 40 tételes nárcisztikus személyiség-leltár (NPI) arra figyelmeztet, hogy csak oktatási célokra használhatjuk és eredménye pszichológiai tanácsadásként nem értelmezhető. Szintén angol nyelven, online elérhető ennek rövidebb változata is. A tesztet kitöltők megkapják saját adatlapjukat, de vigyázat, a kitöltött űrlap mások számára is látható lesz.