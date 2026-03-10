IránrakétatámadásAragcsiEgyesült ÁllamokTrump

Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges

Irán kész addig folytatni a rakétacsapásokat, ameddig azt szükségesnek tartja – jelentette ki kedden az ország külügyminisztere egy amerikai televíziónak adott interjúban. A teheráni vezetés egyúttal azt is világossá tette, hogy jelenleg nem kíván tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2026. 03. 10. 9:37
Egy iráni férfi Teherán kutatóreaktora előtt Fotó: Morteza Nikoubazl Forrás: NurPhoto6AFP
Irán külügyminisztere Abbasz Aragcsi a PBS News amerikai műsorszolgáltatónak nyilatkozva hangsúlyozta: Irán felkészült arra, hogy a katonai műveleteket addig folytassa, ameddig azt az ország biztonsági érdekei megkövetelik, írja a The Guardian.

Irán
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP/Valentin Flauraud)

A diplomata szerint Teherán nem zárja ki a további rakétacsapásokat sem.

A miniszter nyilatkozata éles ellentétben áll azzal az optimista hangvételű kijelentéssel, amelyet Donald Trump amerikai elnök tett nemrég. Trump úgy fogalmazott, hogy az Iránnal kialakult konfliktus „nagyon hamar” véget érhet.

Irán nem tárgyal Washingtonnal

Az iráni külügyminiszter azonban egyértelművé tette: jelenleg nem lát esélyt tárgyalásokra Washingtonnal. 

Mint fogalmazott, a jelenlegi helyzetben az egyeztetések „nincsenek napirenden”.

Hétfőn az iráni elithadsereg, a Forradalmi Gárda is hasonlóképpen nyilatkozott, írta az MTI. A belbiztonsági feladatokat ellátó erők szóvivője több helyi médium által ismertetett közleményében hangoztatta: „Mi fogjuk eldönteni a háború végét”. Hozzátette: „A régió helyzetének megoldása és jövőbeli státusa mostantól a fegyveres erőink kezében van. Az amerikai erők nem fognak véget vetni a háborúnak.”

Borítókép: Egy iráni férfi Teherán kutatóreaktora előtt (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

 

