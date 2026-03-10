Irán nem adja fel: addig folytatódnak a rakétatámadások, ameddig szükséges

A diplomata szerint Teherán nem zárja ki a további rakétacsapásokat sem.

A miniszter nyilatkozata éles ellentétben áll azzal az optimista hangvételű kijelentéssel, amelyet Donald Trump amerikai elnök tett nemrég. Trump úgy fogalmazott, hogy az Iránnal kialakult konfliktus „nagyon hamar” véget érhet.

Irán nem tárgyal Washingtonnal

Az iráni külügyminiszter azonban egyértelművé tette: jelenleg nem lát esélyt tárgyalásokra Washingtonnal.

Mint fogalmazott, a jelenlegi helyzetben az egyeztetések „nincsenek napirenden”.

Hétfőn az iráni elithadsereg, a Forradalmi Gárda is hasonlóképpen nyilatkozott, írta az MTI. A belbiztonsági feladatokat ellátó erők szóvivője több helyi médium által ismertetett közleményében hangoztatta: „Mi fogjuk eldönteni a háború végét”. Hozzátette: „A régió helyzetének megoldása és jövőbeli státusa mostantól a fegyveres erőink kezében van. Az amerikai erők nem fognak véget vetni a háborúnak.”