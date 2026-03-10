Egy felmérés szerint Trump elnök népszerűbb, mint leghevesebb kritikusai

Az NBC február 27. és március 3. között végzett országos közvélemény-kutatást. A felmérés során ezer regisztrált szavazót kérdeztek meg arról, hogyan értékelik a közélet különböző szereplőit és egyes politikai témákat. Donald Trump amerikai elnök népszerűbbnek bizonyult több ismert kritikusánál és politikai ellenfelénél is – írja a BreitBart.

Kamala Harris volt alelnök sem érte el Trump támogatottságát Fotó: AFP

A kutatás alapján Trump összesített pozitív megítélése 41 százalék a válaszadók körében. Ez magasabb, mint több ismert közéleti szereplőé, köztük Stephen Colberté, a CBS The Late Show műsorvezetőjéé. A televíziós személyiség pozitív értékelése a felmérésben 35 százalék volt.

A demokraták több ismert politikusa is gyengébb eredményt ért el.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó mindössze 27 százalékos pozitív értékelést kapott. Kamala Harris volt alelnök valamivel kedvezőbb számot produkált, de ő sem érte el Trump támogatottságát. A felmérés szerint Harris pozitív megítélése 34 százalék. A politikus igyekszik erősíteni saját pozícióját, láthatóan készül egy esetleges jövőbeli elnökjelöltségre.