Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Donald TrumpKamala Harrisközvélemény-kutatásfelmérés

Egy felmérés szerint Trump elnök népszerűbb, mint leghevesebb kritikusai

Az NBC 1000 regisztrált szavazó megkérdezésével végzett közvélemény-kutatást az Egyesült Államokban. Az eredmények szerint Donald Trump elnök népszerűbb, mint leghevesebb kritikusai, köztük Stephen Colbert, Gavin Newsom demokrata kaliforniai kormányzó, Kamala Harris volt alelnök és Alexandria Ocasio-Cortez. A kutatásban összesen 14 közéleti szereplő szerepelt. A lista élén XIV. Leó pápa végzett: a válaszadók 42 százaléka nyilatkozott róla pozitívan.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 11:03
Donald Trump elnök népszerűbb, mint leghevesebb kritikusai Forrás: AFP
Az NBC február 27. és március 3. között végzett országos közvélemény-kutatást. A felmérés során ezer regisztrált szavazót kérdeztek meg arról, hogyan értékelik a közélet különböző szereplőit és egyes politikai témákat. Donald Trump amerikai elnök népszerűbbnek bizonyult több ismert kritikusánál és politikai ellenfelénél is – írja a BreitBart.

Kamala Harris volt alelnök sem érte el Trump támogatottságát
Kamala Harris volt alelnök sem érte el Trump támogatottságát Fotó: AFP

A kutatás alapján Trump összesített pozitív megítélése 41 százalék a válaszadók körében. Ez magasabb, mint több ismert közéleti szereplőé, köztük Stephen Colberté, a CBS The Late Show műsorvezetőjéé. A televíziós személyiség pozitív értékelése a felmérésben 35 százalék volt.

A demokraták több ismert politikusa is gyengébb eredményt ért el. 

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó mindössze 27 százalékos pozitív értékelést kapott. Kamala Harris volt alelnök valamivel kedvezőbb számot produkált, de ő sem érte el Trump támogatottságát. A felmérés szerint Harris pozitív megítélése 34 százalék. A politikus igyekszik erősíteni saját pozícióját, láthatóan készül egy esetleges jövőbeli elnökjelöltségre.

Alexandria Ocasio-Cortez New York-i demokrata képviselő szintén szerepelt a listán. Az NBC kutatása szerint az ő pozitív értékelése 31 százalékon áll. A felmérés nemcsak személyeket, hanem egyes politikai témákat is vizsgált. Ezek közül több kifejezetten alacsony támogatottságot kapott. A kutatásban összesen 14 közéleti szereplő szerepelt. 

A lista élén XIV. Leó pápa végzett: a válaszadók 42 százaléka nyilatkozott róla pozitívan.

A második legmagasabb pozitív értékelést holtversenyben J. D. Vance republikánus alelnök és az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala érte el. Az NBC adatai szerint a felmérésben részt vevő ezer regisztrált szavazó között 368 olyan választó volt, aki a demokrata előválasztásokon szavazna, míg 319 válaszadó a republikánus előválasztásokon venne részt. Donald Trump pozitív megítélése jelenleg több ismert politikai ellenfeléét és kritikusáét is meghaladja.

Népszerűbb lett Trump az alaszkai csúcstalálkozó óta

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 54 százalékra emelkedett az amerikai szavazók körében az alaszkai csúcstalálkozóját követően Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

