Valami készül a Közel-Keleten: Trump emberei elindulnak

Az amerikai elnök megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner kedden Izraelbe érkeznek, ahol tárgyalásokat folytatnak. Donald Trump csapata a hírek szerint a tegnapi, olajlétesítményeket érő kiterjedt csapások miatt utazhat Tel-Avivba – írja a Times of Israel.

Trump csapata a tegnapi, iráni olajlétesítmények elleni izraeli csapásokról egyeztethet majd, amely váratlanul érte az Egyesült Államokat. Fotó: Middle East Images

Az információk szerint Izrael ugyan korábban jelezte az egyesült Államok felé, hogy Irán olajlétesítményeit kívánja támadni, azonban ennek mértékéről már nem szóltak. Egy magas rangú amerikai biztonsági tisztviselő szerint emiatt feszültség alakult ki Washington és Izrael között.

– Nem hisszük, hogy jó ötlet volt – mondta a tisztviselő, hozzátéve, hogy az amerikai hadsereg nagyrészt szimbolikus csapásra számított, és meglepte őket a művelet mértéke.

Az amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a teheráni polgári lakosságot üzemanyaggal ellátó infrastruktúra célbavétele visszaüthet. Az iráni rezsim megerősítésével és a közvélemény Izrael és az Egyesült Államok ellen fordításával járhat. Egy beszámoló ennek kapcsán idézett egy izraeli biztonsági tisztviselőt, aki szerint az üzemanyagraktárak elleni csapások részben azt a célt szolgálták, hogy Teheránt elrettentsék az izraeli civil létesítmények célba vételétől.

A jelentések egyébként azt is állítják, hogy a csapásokkal kapcsolatos megbeszélések eddig főként katonai szinten zajlottak, anélkül, hogy a kormányok között egyértelmű politikai üzenetet közvetítettek volna.

Vasárnap azonban Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja célba venni az iráni energiainfrastruktúrát.

Borítókép: Füst száll fel egy légicsapásban megrongálódott iráni olajlétesítményből (Fotó: AFP)