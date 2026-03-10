volodimir zelenszkijorbán viktorraiffeisenközösségi média

Aranykonvoj: az ukrán közösségi médiában is megkérdőjelezik Zelenszkij verzióját

Van hozzászóló, aki pontosít: nem „ukrán maffiáról” van szó, hanem a többek között Ihor Kolomojszkij oligarcha és Zelenszkij nevével fémjelzett maffiáéról.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 11:51
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A magyarok az ukrán néptől ellopott pénzt foglaltak le, háborún, vérrel megkeresett pénzt. Az Osadbank csak a fedést szolgálja – most legalább tudjuk, hogy Zelenszkij és a védelmi minisztérium hogyan körözteti a pénzt. Orbán az ukrán maffia pénztárcájára csapott le” – írja az X-oldalán Miroszlav Olesko, 33 ezer követővel rendelkező, Zelenszkij-ellenes ukrán blogger.

A posztjához hozzászóló ukránok egy része is osztja a véleményét: olyan rajzot közzétéve, amelyen 

Orbán Viktor kormányfő fenéken billenti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,

míg másvalaki például az utóbbit háborús bűnösként ábrázolja. Van hozzászóló, aki pontosít: nem „ukrán maffiáról” van szó, hanem a többek között Ihor Kolomojszkij oligarcha és Zelenszkij nevével fémjelzett maffiáéról. „Ez a maffia, narkobárók… »Zelebobik« pedig nem fogja leállítani a háborút!”, írja másvalaki. 

Jó lenne egy nemzetközi vizsgálat. De a Raiffeisen nem ad ki semmilyen információt. Csak az FBI és az EU szabályozására

– írja egy kommentelő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.