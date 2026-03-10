Aranykonvoj: az ukrán közösségi médiában is megkérdőjelezik Zelenszkij verzióját

„A magyarok az ukrán néptől ellopott pénzt foglaltak le, háborún, vérrel megkeresett pénzt. Az Osadbank csak a fedést szolgálja – most legalább tudjuk, hogy Zelenszkij és a védelmi minisztérium hogyan körözteti a pénzt. Orbán az ukrán maffia pénztárcájára csapott le” – írja az X-oldalán Miroszlav Olesko, 33 ezer követővel rendelkező, Zelenszkij-ellenes ukrán blogger.

A posztjához hozzászóló ukránok egy része is osztja a véleményét: olyan rajzot közzétéve, amelyen

Orbán Viktor kormányfő fenéken billenti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,

míg másvalaki például az utóbbit háborús bűnösként ábrázolja. Van hozzászóló, aki pontosít: nem „ukrán maffiáról” van szó, hanem a többek között Ihor Kolomojszkij oligarcha és Zelenszkij nevével fémjelzett maffiáéról. „Ez a maffia, narkobárók… »Zelebobik« pedig nem fogja leállítani a háborút!”, írja másvalaki.

Jó lenne egy nemzetközi vizsgálat. De a Raiffeisen nem ad ki semmilyen információt. Csak az FBI és az EU szabályozására

– írja egy kommentelő.