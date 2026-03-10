Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás

A Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy a támadásban tízen sérültek meg, köztük egy 12 éves fiú. Az egyik sérült nőt kórházba szállították – írja a Kyiv Post.

An update on events in Dnipro now.



At least four people have been injured in the Russian drone swarm attack on the city.

The youngest of the four is a 12-year-old boy. pic.twitter.com/lnlmn2ovjR — Tim White (@TWMCLtd) March 9, 2026

Az orosz erők kedden hajnalban Harkivot is támadás alá vették, ahol családi házak rongálódtak meg, és több helyi lakos is megsérült.

Harkiv polgármestere, Ihor Terehov tájékoztatása szerint egy Sahíd típusú drón csapódott be a Holodnohirszkij kerületben.