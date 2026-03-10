Dnyipro polgármestere, Borisz Filatov azt közölte, hogy a dróntámadás következtében legalább nyolc épület rongálódott meg. „Dnyipróban legalább nyolc magas épület sérült meg az újabb orosz támadás következtében. Az épületekben több száz ablak betört” – írta Filatov. Hozzátette: a hatóságok továbbra is vizsgálják, keletkezett-e egyéb kár is – számolt be az Origo.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Az orosz erők drónokkal támadták meg a kelet-ukrajnai Dnyipro városát. A csapások következtében több lakóépület megrongálódott, és többen megsérültek. Fiatal fiú is van a sérültek között.
A Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy a támadásban tízen sérültek meg, köztük egy 12 éves fiú. Az egyik sérült nőt kórházba szállították – írja a Kyiv Post.
Az orosz erők kedden hajnalban Harkivot is támadás alá vették, ahol családi házak rongálódtak meg, és több helyi lakos is megsérült.
Harkiv polgármestere, Ihor Terehov tájékoztatása szerint egy Sahíd típusú drón csapódott be a Holodnohirszkij kerületben.
Később Terehov egy újabb becsapódásról is beszámolt ugyanebben a városrészben.
Ezúttal a drón a családi házas övezetben, a magánházak közötti útszakaszba csapódott. A jelenlegi információk szerint két sérült van
– áll a bejegyzésben.
A sérültek száma később négyre emelkedett. A Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov szerint egy 58 éves, egy 38 éves és egy 52 éves nő, valamint egy fiatalkorú lány sérült meg. Mindannyian a helyszínen kaptak orvosi ellátást.
Szinyehubov azt is közölte, hogy a dróntámadás három családi házban és egy autóban okozott károkat.
Borítókép: Oroszország drónokkal támadta Ukrajnát (Fotó: AFP)
