A helyi hatóságok tájékoztatása szerint február 15-én az orosz csapások okoztak károkat a helyi infrastruktúrában Szumi megyében. A támadások során négy ember megsérült – számolt be cikkében az Origo.
Orosz drón csapott le az ukrán betegellátásra
Újabb orosz csapások érték Szumi megyét, ahol dróntámadás rongált meg egy egészségügyi létesítményt, a nap folyamán pedig több civil is megsérült. A múlt héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők ukrán egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást.
A megye vezetője, Oleh Hrihoriv közlése szerint a február 14-ről 15-re virradó éjszaka egy orosz drón Szumi városában egy meg nem nevezett egészségügyi létesítményt vett célba, amely az akció következtében megrongálódott.
Hozzátette, hogy a héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást. Ugyanezen a napon az Ohtirka közösségben egy orosz támadás során két nő és egy férfi sebesült meg. A Velikopiszarivka közösségben egy 43 éves nőt kellett kórházba szállítani, miután egy orosz csapás egy civil járművet ért.
Az alkalmazott fegyverrendszer pontos típusa egyelőre nem ismert. Az ukrán légierő a nap során több alkalommal figyelmeztetett arra, hogy orosz drónok Szumi megye különböző közösségeit támadják.
A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket. Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta rendszeresen hajt végre támadásokat Szumi megye települései ellen. A térség Ukrajna északkeleti részén, az orosz–ukrán határ közelében található. Volodimir Zelenszkij elnök február 15-én arról számolt be, hogy az elmúlt egy hétben Oroszország hozzávetőleg 1300 csapásmérő drónt, több mint 1200 irányított bombát és 50 rakétát – amelyek szinte kivétel nélkül ballisztikus típusúak voltak – vetett be Ukrajnával szemben.
Ukrán drónok támadtak orosz célpontokat
Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy február 14-ről 15-re virradó éjszaka ukrán drónok több objektumot is célba vettek Oroszország déli részén, a Krasznodari határterületen, köztük egy olajraktárt is – jelentette be Venyiamin Kondratyev kormányzó.
Borítókép: Orosz drón roncsai a támadás ért kórház előtt Szumiban (Fotó: AFP)
