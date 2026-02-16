Orosz drón csapott le az ukrán betegellátásra

A megye vezetője, Oleh Hrihoriv közlése szerint a február 14-ről 15-re virradó éjszaka egy orosz drón Szumi városában egy meg nem nevezett egészségügyi létesítményt vett célba, amely az akció következtében megrongálódott.

Hozzátette, hogy a héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást. Ugyanezen a napon az Ohtirka közösségben egy orosz támadás során két nő és egy férfi sebesült meg. A Velikopiszarivka közösségben egy 43 éves nőt kellett kórházba szállítani, miután egy orosz csapás egy civil járművet ért.

Another hospital has been hit by Russian drones today.



This is the scene of the attack in Sumy. All staff and patients were safely sheltering at the time.



The hospital itself was damaged and a private medical centre next door also caught fire.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/S2aAB8w1Ci — Tim White (@TWMCLtd) February 15, 2026

Az alkalmazott fegyverrendszer pontos típusa egyelőre nem ismert. Az ukrán légierő a nap során több alkalommal figyelmeztetett arra, hogy orosz drónok Szumi megye különböző közösségeit támadják.

A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket. Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta rendszeresen hajt végre támadásokat Szumi megye települései ellen. A térség Ukrajna északkeleti részén, az orosz–ukrán határ közelében található. Volodimir Zelenszkij elnök február 15-én arról számolt be, hogy az elmúlt egy hétben Oroszország hozzávetőleg 1300 csapásmérő drónt, több mint 1200 irányított bombát és 50 rakétát – amelyek szinte kivétel nélkül ballisztikus típusúak voltak – vetett be Ukrajnával szemben.