A városban a támadás miatt több órával korábban légiriadót rendeltek el – írta a The Kyiv Independent. A több órán keresztül zajló dróntámadás kimerítette a krasznodari régió légvédelmi rendszereit, és a térség számos településén robbanásokat lehetett hallani – közölte a Telegramon az Exilenova+ hírforrás.

Kijev katonai célpontként tekint az energetikai infrastruktúrára, mivel az közvetlenül finanszírozza Oroszország háborúját. Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat az Oroszország belsejében fekvő katonai infrastruktúra ellen, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit.

Január 21-én a Volna közelében található egyik olajterminált is találat érte, amely tüzet okozott; három ember meghalt, további nyolcan megsérültek – számolt be korábban Kondratyev és a független sajtó.