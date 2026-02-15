A kormányzó közlése szerint a tengerparti Volna településen található olajraktárt egy raktárral és egy kikötői terminállal együtt érte találat. Az orosz faluban két ember megsérült, és több tűzeset is történt, amelyek megfékezésére 126 fős egységet riasztottak – írja az Origo.
Drónok támadtak: Ukrajna újabb érzékeny pontot talált el, készül a válasz
Február 14-ről 15-re virradó éjszaka ukrán drónok több objektumot is célba vettek Oroszország déli részén, a Krasznodari határterületen, köztük egy olajraktárt is – jelentette be Venyiamin Kondratyev kormányzó.
A városban a támadás miatt több órával korábban légiriadót rendeltek el – írta a The Kyiv Independent. A több órán keresztül zajló dróntámadás kimerítette a krasznodari régió légvédelmi rendszereit, és a térség számos településén robbanásokat lehetett hallani – közölte a Telegramon az Exilenova+ hírforrás.
Kijev katonai célpontként tekint az energetikai infrastruktúrára, mivel az közvetlenül finanszírozza Oroszország háborúját. Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat az Oroszország belsejében fekvő katonai infrastruktúra ellen, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit.
Január 21-én a Volna közelében található egyik olajterminált is találat érte, amely tüzet okozott; három ember meghalt, további nyolcan megsérültek – számolt be korábban Kondratyev és a független sajtó.
További Külföld híreink
Február 12-én Ukrajna csapást mért egy orosz 55Zh6U „Nebo–U” nagy hatótávolságú radarállomásra a megszállt Krímben, Jelpatorija közelében, amelynek értékét mintegy 100 millió dollárra becsülik – közölte február 13-án az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa egysége Oroszország Pancir légvédelmi rendszerének készlete felét megsemmisítette – jelentette be az SZBU február 14-én.
A Pancir Oroszország egyik modern és meghatározó légvédelmi rendszere. Egyetlen rendszer ára 15–20 millió dollár között van. Ezek a légvédelmi rakétarendszerek a leghatékonyabbak az ukrán nagy hatótávolságú drónok elleni védekezésben
– áll a közleményben.
A légvédelmi rendszer „szisztematikus megsemmisítésének stratégiai célja”, hogy Oroszországot sebezhetővé tegye a nagy hatótávolságú csapásokkal szemben – közölte az SZBU.
További Külföld híreink
A meggyengült arzenál lehetővé teszi, hogy a fegyveres erők hatékonyan hajtsanak végre csapásokat orosz „katonai bázisok, raktárak, repülőterek és más megszállt létesítmények” ellen. Az ukrán nagy hatótávolságú Flamingo cirkálórakéták az éjszaka során csapást mértek egy jelentős orosz fegyverraktárra a Volgográdi területen fekvő Kotlubanban, ahol rakétákat, lőszert és robbanóanyagokat tároltak – jelentette február 12-én Ukrajna vezérkara.
A létesítmény az orosz Fő Rakéta- és Tüzérségi Igazgatóság (GRAU) alá tartozik, és az orosz hadsereg egyik legnagyobb lőszerraktáraként tartják számon. A helyszínen erőteljes robbanásokat és másodlagos detonációkat észleltek.
A fegyverraktár elleni támadás mellett az ukrán erők február 12-én csapást mértek a Tambovi területen, Micsurinszkben működő Progressz üzemre is. A vállalat repülési és rakétarendszerekhez gyárt csúcstechnológiájú berendezéseket, és részt vesz Oroszország haderejének támogatásában.
Az SZBU január 19-én azt állította, hogy 2025-ben végrehajtott nagy hatótávolságú csapásai mintegy négymilliárd dollár értékű orosz légvédelmi rendszert „semmisítettek meg vagy tettek működésképtelenné”.
Borítókép: Pancir légvédelmi rendszer (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Felborította a légkör kémiáját a Covid–19
A lezárások idején tisztult a levegő, mégis elszabadult a metán koncentrációja.
Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében
Magyarország energiabiztonsága nem lehet ideológiai kérdés.
Robert Fico: Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra
Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.
A progresszív kötelezettségek meggyengítették a Nyugat alapvető erősségeit
A nemzeti kormányoktól a transznacionális szervezetekhez kerültek át a döntések.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Felborította a légkör kémiáját a Covid–19
A lezárások idején tisztult a levegő, mégis elszabadult a metán koncentrációja.
Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében
Magyarország energiabiztonsága nem lehet ideológiai kérdés.
Robert Fico: Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra
Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.
A progresszív kötelezettségek meggyengítették a Nyugat alapvető erősségeit
A nemzeti kormányoktól a transznacionális szervezetekhez kerültek át a döntések.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!