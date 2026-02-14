ZelenszkijáldozatOroszországUkrajnaháború

Zelenszkij: Oroszország minden megszállt kilométerért 170 katonát áldoz fel

Ukrajna minden egyes elfoglalt kilométere Oroszországnak körülbelül 170 halott, illetve súlyosan sebesült katonába kerül – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Atlantic című lapnak adott interjújában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett szombaton.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 14. 17:19
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián Fotó: Thomas Kienzle Forrás: AFP
Zelenszkij szavai szerint Ukrajna nem fog vereséget szenvedni, és ezt Donald Trump amerikai elnök és környezete is megértette már. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat hónapban a front egyetlen részén sem állnak nyerésre az orosz csapatok, írja az MTI.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia  rendezvényén (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A lap azt is megkérdezte tőle, mi történik, ha Trump kijelenti, hogy belefáradt a tárgyalásokba, és a belpolitikára összpontosít. „Ez rossz lenne. Nem szeretnénk, ha az amerikaiak kivonulnának a tárgyalásokról” – válaszolta az ukrán elnök.

Hozzátette, hogy egyelőre nem lát valódi szándékot az oroszok részéről a háború lezárására annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke előtt késznek mutatkoznak erre. „Számunkra könnyebb a háborút az amerikaiak részvételével lezárni a tárgyalásokon. Könnyebb, mert ők képesek nyomást gyakorolni az oroszokra. Úgy gondolom, hogy ma erre csak Trump képes” – emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán vezérkar közölte a Facebookon, hogy az ukrán erők sikeres támadást hajtottak végre a Krímben, Novozerne település térségében egy orosz BK–16 típusú szállító- és deszanthajó ellen. Ugyancsak a Krímben, Hvargyijszke térségében eltaláltak egy rádiólokációs állomást is.

A közlemény szerint ezenfelül Zaporizzsja megye orosz megszállás alatti részében csapást mértek az orosz hadsereg egyik hírközlési csomópontjára, a donyecki régióban pedig egy lőszerraktárára. Az ukrán nemzeti gárda arról számolt be, hogy Omega nevű különleges egysége egyedülálló műveletet hajtott végre a Donyeck megyei Pokrovszk térségében, és kiszabadított egy ukrán katonát, aki 27 napig volt fogságban. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 112 drónnal és egy Iszkander–M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, a légvédelem 91 drónt tudott semlegesíteni, de 18 pilóta nélküli csapásmérő repülőeszköz becsapódását rögzítették 11 helyszínen, továbbá roncsok lezuhanását két helyen.

Az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzói hivatala közölte a Telegramon, hogy az elmúlt 24 órában az orosz csapatok több mint ötven támadást hajtottak végre a régió ellen. Egy nő életét vesztette, két férfi és egy tizenéves gyerek pedig megsérült.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az elmúlt nap során egy ember halt meg és négy szenvedett sérüléseket a régióban orosz támadások következtében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

