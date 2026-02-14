Zelenszkij Münchenben: Szembeszállhatunk Oroszországgal

Zelenszkij beszédének második felében a katonai helyzet drámaiságát és Oroszország veszteségeit hangsúlyozta. Elmondta, hogy decemberben és januárban az ukrán erők több mint 35 ezer orosz katonát öltek meg vagy súlyosan megsebesítettek. Jelenleg Oroszország minden elfoglalt ukrán kilométerért 156 katona életével fizet.

Putyin most nem aggódik emiatt, de van egy szint, ahol már törődni fog vele

– fogalmazott az elnök. Célul tűzte ki, hogy havonta ötvenezer fős orosz veszteséget okozzanak, ezzel növelve a háború folytatásának árát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezúttal sem adott tiszteletet Magyarországnak (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Zelenszkij Orbán Viktort is megszólította

Az ukrán elnök rámutatott, hogy Ukrajna védelme kulcsfontosságú a szabad és független Lengyelország, a balti államok, Moldova és Románia biztosításához.

A beszédében Viktor Orbán szerepét is bírálta, és arra utalt, hogy szerinte a magyar kormány nem fordít kellő figyelmet a haderő megerősítésére és az ország biztonságának növelésére.

Zelenszkij méltatta az ukrán civilek hősiességét is: „népünk nem választotta, hogy hős legyen”, miközben minden nap a háborúval kell szembenéznie.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Putyin már semmi másban nem érdekelt, a háború nélkül nem tudja elképzelni az életét, és a háború rabszolgájává vált. Az ukrán vezető ezért erős biztonsági garanciákat sürget, amelyek biztosítják, hogy soha többé ne legyen háború.

Kritikusan beszélt a nyugati támogatás lassúságáról is. Elmondta, hogy Ukrajna mindent megtett a háború megelőzéséért, de a korábbi amerikai adminisztrációtól nem kapott érdemi segítséget az agresszió ellen.

Az egyetlen gyakorlati tanács, amit Mark Milley tábornok adott, az volt, hogy ássunk árkokat

– idézte. Kiemelte, hogy Európának önállóan is képesnek kell lennie reagálni a fenyegetésekre, és sürgette a védelmi kiadások növelését.