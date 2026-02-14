Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

TrumpZelenszkijorosz-ukrán háború

Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 9:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint szükség lenne-e választások megtartására Ukrajnában, úgy fogalmazott: a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el

 – mondta az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz–ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Ház elhagyásakor Irakról is beszélt. Közölte, figyelemmel kíséri a miniszterelnök megválasztásának folyamatát, és hozzátette: a washingtoni kormány elképzelései a fejleményekhez igazodnak. „Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra” – fogalmazott.

Az amerikai elnök korábban kifogásolta az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Máliki személyét, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége „szegénységbe és teljes káoszba” sodorta Irakot.

A 2025-ös év követelte a legtöbb civil áldozatot az ukrajnai háború kezdete óta – számolt be róla a Kyiv Post a Conflict Intelligence Team friss jelentése alapján. A független elemzőcsoport szerint a drón- és rakétatámadások következtében tavaly több ezer civil halt meg, köztük csaknem száz gyermek, a sérültek száma pedig meghaladta az összes korábbi év adatát.

A civil halottak száma mintegy 12 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A legsúlyosabb veszteségeket az ukrán nagyvárosok elleni rakétatámadások okozták, különösen Kijevben, Szumiban és Ternopilban. Az év során több esetben is nagy hatótávolságú cirkáló- vagy ballisztikus rakéták csapódtak lakóépületekbe, amelyek összeomlása tömeges áldozatokkal járt – írja a portál.

A frontvonal közelében fekvő települések – mindenekelőtt Herszon – lakói szintén súlyos veszteségeket szenvedtek el. A beszámoló szerint az orosz erők rövidebb hatótávolságú fegyvereket, köztük FPV-drónokat és aknavetőket is bevetettek, amelyek civil célpontokat, például tömegközlekedési eszközöket értek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

2025 volt a legvéresebb év az ukrajnai háborúban + videó

