Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek

A 2025-ös év követelte a legtöbb civil áldozatot az ukrajnai háború kezdete óta – számolt be róla a Kyiv Post a Conflict Intelligence Team friss jelentése alapján. A független elemzőcsoport szerint a drón- és rakétatámadások következtében tavaly több ezer civil halt meg, köztük csaknem száz gyermek, a sérültek száma pedig meghaladta az összes korábbi év adatát.

A civil halottak száma mintegy 12 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A legsúlyosabb veszteségeket az ukrán nagyvárosok elleni rakétatámadások okozták, különösen Kijevben, Szumiban és Ternopilban. Az év során több esetben is nagy hatótávolságú cirkáló- vagy ballisztikus rakéták csapódtak lakóépületekbe, amelyek összeomlása tömeges áldozatokkal járt – írja a portál.

A frontvonal közelében fekvő települések – mindenekelőtt Herszon – lakói szintén súlyos veszteségeket szenvedtek el. A beszámoló szerint az orosz erők rövidebb hatótávolságú fegyvereket, köztük FPV-drónokat és aknavetőket is bevetettek, amelyek civil célpontokat, például tömegközlekedési eszközöket értek.

