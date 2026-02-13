Rendkívüli

Újabb vérlázító videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei

donald trumpfehér házorbán viktor

Donald Trump elárulta, miért támogatja Orbán Viktor újraválasztását

A Fehér Ház egy másik profilján is megjelent Donald Trump amerikai elnök nemrég közzétett, Orbán Viktor miniszterelnököt méltató üzenete. Trump akkor azt írta: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 19:53
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fehér Ház egy másik profilján is közzétették azt az üzenetet, amelyben Donald Trump amerikai elnök nagyrabecsüléséről és támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt.

Donald Trump a Béketanácsba is meghívta Orbán Viktort
Donald Trump a Béketanácsba is meghívta Orbán Viktort (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Magyarország nagyrabecsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért

fogalmazott az amerikai elnök a magyar kormányfővel kapcsolatban.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két ország kapcsolata új szintre lépett a hivatalba lépése óta.

Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

– zárta bejegyzését Donald Trump.

Eközben egy amerikai elemző arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor békepárti politikájának jelentősége messze túlterjed Magyarországon.

Az egyetlen ok, amiért Európa még nem áll háborúban Oroszországgal, az Orbán Viktor

– írta Joey Mannarino.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.