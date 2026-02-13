Donald Trump elárulta, miért támogatja Orbán Viktor újraválasztását

A Fehér Ház egy másik profilján is közzétették azt az üzenetet, amelyben Donald Trump amerikai elnök nagyrabecsüléséről és támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt.

Magyarország nagyrabecsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért

– fogalmazott az amerikai elnök a magyar kormányfővel kapcsolatban.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két ország kapcsolata új szintre lépett a hivatalba lépése óta.

Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

– zárta bejegyzését Donald Trump.

Eközben egy amerikai elemző arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor békepárti politikájának jelentősége messze túlterjed Magyarországon.

Az egyetlen ok, amiért Európa még nem áll háborúban Oroszországgal, az Orbán Viktor

– írta Joey Mannarino.

