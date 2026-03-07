Wintermantel Zsolt: Cinikus, hogy búcsúbulit tartanak a Bubi leállására

Wintermantel Zsolt szerint a jelenlegi helyzet alapvetően a közbeszerzési folyamat elcsúszásának következménye. Mint elmondta, a Bubi 2.0 üzemeltetésére vonatkozó szerződés eredetileg 2025. december 23-án járt le, az új rendszer bevezetésének előkészítése azonban addigra nem készült el. Ennek oka az volt, hogy a Budapesti Közlekedési Központnál elhúzódott a Bubi 3.0 közbeszerzése, így az új kerékpárok és az új dokkolóállomások üzembe állítása várhatóan csak 2026 júniusa körül lesz esedékes.

A BP Műhely önkormányzati szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési szabályok lehetővé teszik egy lejáró szerződés átmeneti meghosszabbítását egy meghatározott keretösszegig. Ezzel a lehetőséggel élt a főváros, így a régi rendszer működését néhány hónappal meg tudták hosszabbítani. Mint fogalmazott,

ennek köszönhetően a Bubi nem december végétől állt le, hanem „csak” március elején, ami valójában a szolgáltatás kiesésének időszakát rövidítette le.

Wintermantel Zsolt szerint azonban a probléma jóval korábban keletkezett. Rámutatott: egy ilyen rendszer bevezetéséhez a nyertes pályázónak nagyjából fél évre van szüksége, hogy legyártsa a kerékpárokat, telepítse a dokkolóállomásokat és felállítsa a teljes informatikai rendszert. Maga a közbeszerzési eljárás – a jogorvoslatokkal együtt – általában körülbelül egy évet vesz igénybe. Tehát ahhoz, hogy 2025 végére működőképes legyen, a pályázatot már 2024 tavaszán el kellett volna indítani.

A szakértő úgy látja, ez azért nem történt meg, mert a fővárosi vezetés és a BKK figyelme az önkormányzati választásokra irányult. Szerinte politikai és szakmai szinten is mulasztás történt, mivel időben el kellett volna kezdeni a folyamatot.

Wintermantel Zsolt különösen visszásnak tartja, hogy a szolgáltatás leállása köré búcsúrendezvényt szerveznek. Úgy fogalmazott: ez a cinizmus netovábbja, hiszen egy olyan helyzetet ünnepelnek, amely valójában egy elrontott folyamat következménye. Emlékeztetett arra is, hogy a budapestiek és az ide látogató turisták számára hónapokra megszűnik egy fontos közszolgáltatás.

A felelősség kérdéséről szólva úgy vélekedett, hogy büntetőjogi értelemben nem merül fel például hűtlen kezelés, mivel közvetlen pénzügyi kár nem éri a fővárost. A kieső szolgáltatás azonban szerinte egyértelműen a lakosságot és a turistákat sújtja.

A jövőről szólva elmondta: a közbeszerzési eljárás végül lezárult, a tendernek megvan a győztese, és a szerződést is aláírták. A nyertes cég már megkezdte a felkészülési időszakot, amelynek során az új kerékpárokat és az infrastruktúrát kell kiépíteni. Hozzátette: az új rendszerben a korábbi Csepel-alapú, magyar beszállítói háttér helyett egy külföldi cég lesz a szolgáltató. Az új Bubi 3.0 jó esetben 2026 júniusában indulhat el, addig azonban Budapest közbringarendszer nélkül marad.