Lehetnek magyar érintettjei a Ray-Ban intim, meztelenséget is tartalmazó felvételeinek?

Már megint új botránnyal néz szembe a Meta, miután svéd lapok bebizonyították, hogy mesterséges intelligenciával (MI) vezérelt Ray-Ban Meta okosszemüvegein felvett

felhasználói tartalmakat alkalmanként a kenyai Sama alvállalkozó cég dolgozói nézik át.

A felhasználók tudta és engedélye nélkül hozzájuk kerülő felvételek érzékeny részleteket is tartalmaztak, például vetkőzéseket, meztelenségeket, szexuális aktusokat és WC-használatot.

A Sama munkatársai a Metának szerződéses viszonyban dolgozva manuálisan azonosítják és címkézik a képeket és videókat az óriásvállalat mesterséges intelligencia-rendszereinek betanításához. Már megszokott, hogy a mesterséges intelligencia betanításához szükséges „kézi” munkákat az alacsony jövedelmű országokban olcsón végeztetik el.

A Svenska Dagbladet a leleplező cikket nem kevesebb, mint harminc kenyai dolgozóval készített interjú alapján írta.

Az aggályos videók mellett a feldolgozott adatok hang- és szövegfelvételeket is tartalmazhatnak. A jegyzetelők áttekinthetik a bankkártyaadatokat, bűncselekményeket, tüntetéseket és a csevegések tartalmát is.

Mi tud ez a szemüveg?

A Ray-Ban Meta okosszemüveget úgy tervezték, hogy hagyományos szemüvegnek nézzen ki. Keretébe elismerésre méltó 12 megapixeles, ultraszéles kamerát építettek, amelynek látószöge 122 fok, vagyis lényegesen szélesebb annál, mint amit az emberi szem egyszerre éles képként lát.

Kamerája 3K Ultra HD-minőségű videót rögzít 30 képkocka per másodperccel, emellett 1440p/30fps és 1200p/60fps módok is elérhetők vele. Hangrendszere még összetettebb: öt beépített, adaptív zajszűréssel dolgozó mikrofon gondoskodik a felvételről, ami azt jelenti, hogy öt különböző irányból érkező hangot képes egyidejűleg rögzíteni és szétválasztani, vagyis egy zsúfolt térben is pontos, irányvektoros hangfelvételt készíthet az épp zajló beszélgetésekről.

A tároló- és csatlakozórendszer szintén figyelemre méltó. A szemüvegbe 32 gigabájt belső tároló és Wi-Fi 6 csatlakozást integráltak; az eszköz a telefon közvetítése nélkül is képes órányi felvételt tárolni, majd wifi-n keresztül automatikusan szinkronizálni. A szintén beépített Qualcomm Snapdragon AR1 processzor valós idejű feldolgozást tesz lehetővé magán az eszközön.