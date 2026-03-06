Lehetnek magyar érintettjei a Ray-Ban intim, meztelenséget is tartalmazó felvételeinek?

Rendkívüli

A Facebook-Meta okosszemüvegeit csupán a mindennapi élet kényelmes mesterséges intelligencia (MI) asszisztenseként reklámozzák, de valójában, az adatvédelmi ígéretekkel ellentétben, hatalmas mennyiségű bizalmas információ kerül a technológiai óriás rendszereibe. Hogy jöhet Magyarország a képbe?

Bíró Zoltán István
2026. 03. 06. 14:30
Képünk illusztráció Forrás: Nano Banana Pro
Már megint új botránnyal néz szembe a Meta, miután svéd lapok bebizonyították, hogy mesterséges intelligenciával (MI) vezérelt Ray-Ban Meta okosszemüvegein felvett

felhasználói tartalmakat alkalmanként a kenyai Sama alvállalkozó cég dolgozói nézik át.

A felhasználók tudta és engedélye nélkül hozzájuk kerülő felvételek érzékeny részleteket is tartalmaztak, például vetkőzéseket, meztelenségeket, szexuális aktusokat és WC-használatot.

A Sama munkatársai a Metának szerződéses viszonyban dolgozva manuálisan azonosítják és címkézik a képeket és videókat az óriásvállalat mesterséges intelligencia-rendszereinek betanításához. Már megszokott, hogy a mesterséges intelligencia betanításához szükséges „kézi” munkákat az alacsony jövedelmű országokban olcsón végeztetik el.

A Svenska Dagbladet a leleplező cikket nem kevesebb, mint harminc kenyai dolgozóval készített interjú alapján írta.

Az aggályos videók mellett a feldolgozott adatok hang- és szövegfelvételeket is tartalmazhatnak. A jegyzetelők áttekinthetik a bankkártyaadatokat, bűncselekményeket, tüntetéseket és a csevegések tartalmát is.

Mi tud ez a szemüveg?

A Ray-Ban Meta okosszemüveget úgy tervezték, hogy hagyományos szemüvegnek nézzen ki. Keretébe elismerésre méltó 12 megapixeles, ultraszéles kamerát építettek, amelynek látószöge 122 fok, vagyis lényegesen szélesebb annál, mint amit az emberi szem egyszerre éles képként lát.

Kamerája 3K Ultra HD-minőségű videót rögzít 30 képkocka per másodperccel, emellett 1440p/30fps és 1200p/60fps módok is elérhetők vele. Hangrendszere még összetettebb: öt beépített, adaptív zajszűréssel dolgozó mikrofon gondoskodik a felvételről, ami azt jelenti, hogy öt különböző irányból érkező hangot képes egyidejűleg rögzíteni és szétválasztani, vagyis egy zsúfolt térben is pontos, irányvektoros hangfelvételt készíthet az épp zajló beszélgetésekről.

A tároló- és csatlakozórendszer szintén figyelemre méltó. A szemüvegbe 32 gigabájt belső tároló és Wi-Fi 6 csatlakozást integráltak; az eszköz a telefon közvetítése nélkül is képes órányi felvételt tárolni, majd wifi-n keresztül automatikusan szinkronizálni. A szintén beépített Qualcomm Snapdragon AR1 processzor valós idejű feldolgozást tesz lehetővé magán az eszközön.

Ami az adattovábbítást illeti, a folyamat kétlépéses. Felvétel közben a tartalom a szemüveg belső tárhelyére kerül. Amint a szemüveg wifi-kapcsolatot érzékel, és a telefon Meta View alkalmazása aktív, a felvételek automatikusan szinkronizálódnak. A Meta állítja, hogy a felvételek az eszközön maradnak: ehhez képest, mint kiderült, a tartalmakat időnként alvállalkozói segítséggel vizsgálja felül „a felhasználói élmény javítása céljából”. A legtöbb felhasználó nem tudja pontosan, mikor és mit tölt fel valójában.

A felvétel láthatóságáról szóló kérdés az ügy egyik legkényesebb pontja. A szemüveg két LED-del rendelkezik: egy befelé néző értesítési fénnyel és egy kifelé néző rögzítési LED-del, amely jelzi a körülöttünk lévőknek, hogy fénykép vagy videó készül. A kis méretű fehér LED ugyan aktívan világít, amikor a kamera felvételt készít, de különösen gyenge fényviszonyok között nem látható megfelelően: az ír és az olasz adatvédelmi hatóság már megkérdőjelezte ezt a megoldást.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a LED hatástalanítása iparággá nőtte ki magát: teljesen letiltható úgy, hogy a szemüveg valamennyi funkciója működőképes marad, és kívülről semmilyen jel nem utal arra, hogy éppen felvétel készül. Kereskedelmi forgalomban kaphatók takaró matricák és állítható fedők is. A 404 Media vizsgálatára hivatkozva a BBC 2026 januárjában arról számolt be, hogy férfiak Ray-Ban Meta okosszemüveggel titokban nőket rögzítenek, majd a videókat a TikTokra töltik fel anélkül, hogy a rögzített személyek arcát eltakarnák.

Árusítják hazánkban?

Magyarország ebből a szempontból nem kivétel. Ugyan a szemüveg itthon nem szerepel a Meta hivatalos értékesítési listáján, de hazai webáruházak árusítják, ráadásul bécsi szürkeimporton és más európai webshopok szállításával is könnyedén elérhető. Becslések szerint tízezrek kerülhettek magyar felhasználókhoz.

Mivel az MI-felismerést még számos európai országban, így hazánkban sem aktiválták, a magyar felhasználó nem tudja megkérdezni a szemüvegtől, hogy „Hey, Meta, mi ez az épület?”, és az online fordítás sem elérhető: egyébként

minden funkció működik. Nem véletlen, hogy a hazai eladók okosszemüvegként, és nem AI-asszisztensként hirdetik.

A Ray-Ban Meta okosszemüveg nálunk három úton szerezhető be. Bécsben, ahol a termék hivatalosan kapható, az alapmodell 419 euróról, mintegy 167 ezer forintról indul. A népszerűbb változatokért 180–192 ezer forintot is el lehet költeni, és ehhez jön az utazás költsége.

Egy magyar online áruházban, amely EU-s importon keresztül forgalmazza, az ár valamivel magasabb: a szemüveg alapmodellje nagyjából 165–185 ezer forint körül mozog, szállítással együtt. Más európai webshopokból rendelve az ár lényegében ugyanebben a sávban marad, szállítási díjtól függően.

Nem mellesleg az ügy GDPR szempontjából is kényes, mivel az adatok nem EU-s országba, Kenyába kerülnek, és az ottani adatvédelmi szint nem felel meg az európai előírásoknak.

