Univerzum: megoldódhat a kozmológia egyik legnagyobb rejtélye

Az univerzum tágulásának problematikája a modern kozmológiai elméletek egyik legnehezebb feladványának számít. A patinás amerikai Yale Egyetem kutatói most egy olyan forradalmian új módszert dolgoztak ki, ami reményük szerint komoly esélyt jelenthet a világegyetem egyik legrejtélyesebb jelenségének a megmagyarázására.

Az univerzum egyik nagy rejtélye, a világegyetem gyorsuló tágulása Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az univerzum csak nagyon nehezen fedi fel az egyik legnagyobb titkát

Egy nemrég publikált új tanulmány szerint a világegyetemben összeolvadó fekete lyukak keltette halvány gravitációs háttérhullám-sugárzás felhasználható a tér tágulási sebességének független mérésére. Ha bebizonyosodik, hogy ez megfelelő módszer lehet a kozmológia központi kérdésével, az úgynevezett Hubble-állandóval kapcsolatos ellentmondások megoldásához, ez azt is eldöntheti egyben, hogy az univerzum természetének a megmagyarázásához szükségünk van-e új fizikai modellre.

Edwin P. Hubble talált először bizonyítékot az univerzum tágulására Fotó: Time /Margaret Bourke-White

Még 1929-ben Edwin P. Hubble amerikai csillagász fedezte fel, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, a színképében annál nagyobb a vöröseltolódás mértéke, vagyis a távolságával arányosan megnő a távolodási sebessége is. Ezt a törvényszerűséget fejezi ki az úgynevezett Hubble -állandó, illetve fogalmazza meg a Hubble -Lemaitre-törvény. Az ezt kifejező v = H x r képletben a v a galaxisok távolodási sebességét, az r szorzat a távolságukat, a H szorzat pedig a Hubble-állandót jelenti.

A Hubbel-állandót Hubble paraméternek is szokás nevezni, mivel szigorúan véve az értéke nem állandó, hanem idővel megváltozik az univerzum gravitációban résztvevő összetevőinek hatására. A Hubble-állandó jelenleg legpontosabbnak tartott értéke 74,2 (plusz-mínusz 3,6) km/sec. A Hubble -állandó értékét nagyjából 10 százalék pontossággal sikerült megállapítani az űrtávcsöves mérések segítségével.

1998-ban azonban Samuel Perlmutter, valamint Brian Schmidt és Adam Riess kutatócsoportja a távoli szupernóvák vizsgálata alapján egymástól függetlenül felfedezte, hogy az univerzum a standard modell jóslatával szemben nem egyenletesen, hanem gyorsulva tágul.

Ez a felfedezés alapjaiban kérdőjelezte meg az univerzum tágulására vonatkozó addigi modellek helyességét.