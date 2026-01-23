A James Webb űrteleszkóp megoldhat egy nagy galaktikus rejtélyt

A James Webb űrteleszkóp elkészítette a legélesebb képet egy fekete lyuk körüli területről, ami megoldást nyújthat egy több évtizedes kozmikus rejtélyre.

A James Webb űrtávcső művészi ábrája (Fotó: NASA/ESA)

A James Webb olyat pillantott meg, amit még sohasem láthattunk

Az 1990-es években figyeltek fel először arra, hogy egyes galaxisok középpontjában rejtőző szupermasszív fekete lyukak az infravörös tartományban különösen erős fényjelenséget produkálnak, amire nem találtak elfogadható magyarázatot az asztrofizikusok. Néhány tudós azt feltételezte, hogy az infravörös tartományban látható furcsa fényfoltok a fekete lyukakból kiáramló rendkívül forró anyagcsóvák, ám ez a feltételezés ellentmond annak a tapasztalati ténynek, hogy a fekete lyukak eseményhorizontján túli szingularitásból semmilyen anyag vagy elektromágneses sugárzás, illetve információ nem tud kiszabadulni.

Egy szupermasszív fekete lyuk művészi ábrája (Fotó: Mark A. Gralic / Sheffield University)

Az úgynevezett Hawking-sugárzás sem látszott megfelelő analógiának erre a rejtélyes jelenségre, ami komoly fejtörést okozott az asztrofizikusok számára.

A Hawking-sugárzás egy elméletileg megjósolt, de mindeddig empirikus bizonyítékokkal még alá nem támasztott feketetest-sugárzás, ami a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében jön létre kvantummechanikai jelenségek miatt. Stephen Hawking brit elméleti fizikus az 1974-ben publikált tanulmányában azt kívánta teoretikusan bemutatni, hogy a kvantumtérelmélet szerinti görbült térben a fekete lyuk eseményhorizontjánál annyira erős a gravitáció, ami hősugárzást idéz elő és ily módon energiát szivárogtat ki az univerzumba kis távolságra az eseményhorizonttól. Hawking elmélete szerint egy ilyen effektusban az energiának olyan a hatása, ami hosszabb idősíkon képes teljesen elpárologtatni a fekete lyuk tömegét.

Egy nemzetközi kutatócsoport a közelmúltban a James Webb űrteleszkópot használta a Tejútrendszerhez viszonylag közeli, 13 millió fényévre fekvő csillagváros, a Circinus-galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyuk és környezete megfigyelésére. A JWST adatai számos egyéb földi megfigyeléssel párosítva egyértelműen azt mutatják, hogy a rejtélyes infravörös többlet a Circinus-galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyukba hulló sötét és poros anyagkorongtól, nem pedig az onnan valamilyen feltételezett módon kiáramló forró anyagcsóváktól származik.