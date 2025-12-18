Rekordidejű gamma-kitörés rázta meg a világűr mélységeit

Rekordidejű kozmikus robbanást sikerült azonosítania a tudósoknak, egy olyan gamma-kitörést, amire mindeddig még nem volt példa a csillagászati megfigyelések történetében.

Rekordidejű gamma-kitörést azonosítottak egy távoli gazaxisban. A GRB 250702B gamma-kitörés művészi ábrája Fotó: NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick / Live Science

Rekordidejű gamma-kitörés villant fel egy távoli galaxisban

Egy-egy gamma-kitörést ( Gamma-ray burst, GRB) – ami az ősrobbanás óta a világegyetem legenergikusabb robbanástípusának számít – naponta átlagosan egyszer észlelnek az univerzum felfoghatatlanul nagy térségeit kitöltő és az emberi elme számára szintén felfoghatatlanul sok galaxis valamelyikében.

A gamma-kitörések az univerzum legnagyobb energiájú jelenségei Fotó: NASA/Swift/Mary Pat Hrybyk-Keith and John Jones

A gamma-kitörések látszólag az univerzum véletlenszerű helyszíneiről érkező nagy energiájú gamma-felvillanások, amelyek általában 10-20 milliszekundumtól legfeljebb néhány percig tartanak, és e jelenségeket gyakran követi az úgynevezett utófénylés nagyobb, jellemzően röntgen, ultraibolya, infravörös, vagy a látható fény tartományában, illetve rádióhullámok formájában.

De amit 2025. július 2-án detektáltak, még a gamma-kitöréseket tanulmányozó asztrofizikusok számára is rendkívülinek számított: a NASA Fermi Gamma-sugár Űrteleszkópja, - amely 2008 óta kering a Föld körül, - egy olyan szokatlanul hosszú élettartamú GRB-t detektált, amely több mint hét órán át folyamatos kitöréseket produkált.

A NASA Fermi Gamma-sugár űrteleszkópja Fotó: SciTechDaily

A csillagászok a legnagyobb teljesítményű földi teleszkópokat vetették be a gigantikus kozmikus robbanás utófénylésének megfigyelésére, illetve annak kiderítésére, hogy honnan származik ez a rekordidejű gamma-kitörés.

A GRB 250702B katalógusszámot kapott esemény számít a valaha feljegyzett leghosszabb ideig tartó gamma-kitörésnek.

A csillagászok úgy vélik, hogy az explózió utófénylése egy korábban még nem észlelt vagy rendkívül ritka típusú robbanásból származik, ami egy keskeny anyagsugarat indított el a Naprendszer irányába, a fénysebesség legalább 99%-ával haladva. A GRB 250702B jelű esemény kitörésének helyét nem volt könnyű meghatározni. A kutatók többfajta teleszkópot használtak a rekordidejű gamma-kitörés eredetének nyomon követésére a fény minden hullámhosszán, beleértve ezekbe a chilei és hawaii iker 8,1 méteres Gemini távcsöveket, a chilei Very Large Telescope-ot, továbbá a hawaii Keck Obszervatórium teleszkópját és a Hubble űrtávcsövet is -írja a Live Science tudományos hírportál.