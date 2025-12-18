gammakitörésekfekete lyukgammavillanássugárzásuniverzumrobbanásvilágegyetemgalaxis

Rekordidejű gamma-kitörés rázta meg a világűr mélységeit

Furcsa, hét órán át tartó mélyűri robbanást detektáltak az asztrofizikusok, amihez foghatót eddig még sohasem láttak a tudósok. A rekordidejű gamma-kitörés megfigyeléséhez az asztronómusok a világ legnagyobb teleszkópjait használták fel és a megfigyelési eredmények szerint a gigantikus erejű kozmikus robbanás a Naprendszertől nyolc milliárd fényév távolságra történt az univerzum mélységeiben, egy hatalmas galaxisban.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2025. 12. 18. 17:46
A gamma-kitörések az univerzum legnagyobb energiakitörései Fotó: Medium
Rekordidejű kozmikus robbanást sikerült azonosítania a tudósoknak, egy olyan gamma-kitörést, amire mindeddig még nem volt példa a csillagászati megfigyelések történetében.

Rekordidejű gamma-kitörést azonosítottak egy távoli gazaxisban. A GRB 250702B gamma-kitörés művészi ábrája
                                      Rekordidejű gamma-kitörést azonosítottak egy távoli gazaxisban. A  GRB 250702B gamma-kitörés művészi ábrája                                                   Fotó: NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick / Live Science

Rekordidejű gamma-kitörés villant fel egy távoli galaxisban

Egy-egy gamma-kitörést ( Gamma-ray burst, GRB) – ami az ősrobbanás óta a világegyetem legenergikusabb robbanástípusának számít – naponta átlagosan egyszer észlelnek az univerzum felfoghatatlanul nagy térségeit kitöltő és az emberi elme számára szintén felfoghatatlanul sok galaxis valamelyikében.

                                                           A gamma-kitörések az univerzum legnagyobb energiájú jelenségei                                                                 Fotó: NASA/Swift/Mary Pat Hrybyk-Keith and John Jones 

A gamma-kitörések látszólag az univerzum véletlenszerű helyszíneiről érkező nagy energiájú gamma-felvillanások, amelyek általában 10-20 milliszekundumtól legfeljebb néhány percig tartanak, és e jelenségeket gyakran követi az úgynevezett utófénylés nagyobb, jellemzően röntgen, ultraibolya, infravörös, vagy a látható fény tartományában, illetve rádióhullámok formájában.

De amit 2025. július 2-án detektáltak, még a gamma-kitöréseket tanulmányozó asztrofizikusok számára is rendkívülinek számított: a NASA Fermi Gamma-sugár Űrteleszkópja, - amely 2008 óta kering a Föld körül, - egy olyan szokatlanul hosszú élettartamú GRB-t detektált, amely több mint hét órán át folyamatos kitöréseket produkált. 

A NASA Fermi Gamma-sugár űrteleszkópja   Fotó: SciTechDaily

A csillagászok a legnagyobb teljesítményű földi teleszkópokat vetették be a gigantikus kozmikus robbanás utófénylésének megfigyelésére, illetve annak kiderítésére, hogy honnan származik ez a rekordidejű gamma-kitörés. 

A GRB 250702B katalógusszámot kapott esemény számít a valaha feljegyzett leghosszabb ideig tartó gamma-kitörésnek. 

A csillagászok úgy vélik, hogy az explózió utófénylése egy korábban még nem észlelt vagy rendkívül ritka típusú robbanásból származik, ami egy keskeny anyagsugarat indított el a Naprendszer irányába, a fénysebesség legalább 99%-ával haladva. A GRB 250702B jelű esemény kitörésének helyét nem volt könnyű meghatározni. A kutatók többfajta teleszkópot használtak a rekordidejű gamma-kitörés eredetének nyomon követésére a fény minden hullámhosszán, beleértve ezekbe a chilei és hawaii iker 8,1 méteres Gemini távcsöveket, a chilei Very Large Telescope-ot, továbbá a hawaii Keck Obszervatórium teleszkópját és a Hubble űrtávcsövet is -írja a Live Science tudományos hírportál.

A megfigyelés azt igazolja, hogy még sok mindent nem tudunk  az univerzum legerősebb energiakitöréseiről

A gamma-kitörések az univerzum mélyéről származnak; a NASA szerint még az eddig megfigyelt legközelebbi is több mint 100 millió fényév távolságból származik. A GRB 250702B egy hatalmas, 8 milliárd fényévnyire fekvő galaxisból ered, amely kritikus módon annyi intersztelláris port tartalmaz, hogy minden látható fényt blokkol. A teleszkópok csak az infravörös és a nagy energiájú röntgensugarak hullámhosszának tartományában tudták a GRB 250702B utófénylését rögzíteni. 

A James Webb űrteleszkóp infravörös tartományban készített felvétele  a GRB 250702B gamma-kitörés utófényléséről     Fotó: NASA/ESA/CSA / Live Science

A kitörés gazdagalaxisában található vastag csillagközi porréteg miatt a gamma-kitörés forrása szinte láthatatlan volt a közönséges látható fény tartományában – írják a kutatók a The Astrophysical Journal Letters szakfolyóiratban november 26-án publikált tanulmányukban. „Ez volt a valaha észlelt leghosszabb gamma-kitörés, amit eddig megfigyeltek – elég hosszú ahhoz, hogy ne illeszkedjen a gamma-kitörések okait leíró meglévő modellek egyikébe sem” – mondja Jonathan Carney, a tanulmány vezető szerzője és a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem fizika és csillagászat doktorandusza.

Egy gamma-kitörés művészi ábrája    Fotó: NASA

 Az eddigi elemzések azt mutatják, hogy a GRB 250702B gamma-sugár-nyalábot egy hatalmas csillag halála okozta, amit egy fekete lyuk szaggathatott szét, vagy pedig egy héliumcsillag és egy fekete lyuk egyesülése okozhatta a gigantikus energiájú kitörést, ahol a fekete lyuk gravitációs ereje spirális anyagfelhőkben szívta magába a csillag anyagát, belső robbanást indítva el annak magjában.

Az eddigi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy a gamma-kitörések többsége, az úgynevezett hosszú kitörések nagy tömegű, a Napnál legalább 40-szer 50-szer nagyobb tömegű csillagok élete végén jönnek létre. Az az objektum, a porgenitor, amely létrehozza a gamma-kitörést, általában egy olyan gyorsan forgó csillag, ami a nagy tengelykörül sebessége miatt nem tud szupernóvaként felrobbanni. Mivel nagyon alacsony a fémtartalma, ezért a csillag csak kevés anyagot veszít a csillagszél formájában. A csillag központi részének a gravitációs kollapszus miatti heveny összeomlása egy fekete lyukat hoz létre, ami a csillag megmaradt anyagát magába szippantja, és ennek során jönnek létre az ultra-relativisztikus kitörések, a feltételezések szerint jetek, vagyis anyagsugarak formájában. A gamma kitörések másik ritkább típusa, az úgynevezett rövid kitörések, két egymás körül keringő neutroncsillag, vagy pedig egy neutroncsillag-fekete lyuk kettős ütközése során keletkeznek.

„De egyelőre még nem tudjuk megmondani, hogy melyik magyarázat lehet a helyes” – mondja Jonathan Carney, a tanulmány vezető szerzője. „A jövőben ez az esemény egyedi viszonyítási alapként szolgál majd mindahhoz, amikor a csillagászok hasonló robbanásokat fedeznek fel és megvizsgálják, hogy azok megegyeznek-e a GRB 250702B tulajdonságaival, vagy pedig valami teljesen mást képviselnek”-fűzte hozzá a kutató. A rekordidejű GRB 250702B gamma-kitörés mindenesetre arra utal, hogy még sok mindent nem tudunk az univerzum legnagyobb energiakitöréseiről.

A közelmúltban megfigyelt GRB 250702B katalógusjelű robbanás:

  • egy nagy energiájú gamma-kitörés volt,
  • ami teljesen szokatlan módon rendkívül hosszú ideig, több mint hét óráig tartott,
  • és egy tőlünk 8 milliárd fényévre fekvő távoli galaxisban villant fel,
  • aminek az a valószínű oka, hogy egy fekete lyuk bekebelezett egy nagy tömegű csillagot.

 


 


 

