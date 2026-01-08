Mercosur, Ukrajna és túltermelés: veszélyben az uniós agrárium

Van remény arra, hogy olyan évet tudjunk megkezdeni az agráriumban, mint amire az elmúlt években nem volt példa – mondta évindító sajtótájékoztatóján Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Hozzátette: abba bíznak, hogy heteken belül megkapják azokat a meteorológiai előrejelzéseket, amelyek tavaly már megjósolták a súlyos aszályt, de idén várhatóan olyat fogunk kapni, amely ennek az ellenkezőjét fogja mutatni. A hótakaró már önmagában jó jelzés a gazdaságoknak, a kemény mínuszok pedig elpusztítják a károkozókat és ezen belül a legfontosabb, hogy azt nem élik túl az amerikai szőlőkabócák, ez jelentősen javítja esélyeinket a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. Mint mondta, az idei év egyik legfontosabb kérdése, hogy a gazdák elképzelései találkozzanak a felvásárlókéval, vagyis, hogy meg tudjuk tartani a piacainkat. Ez az idei év egyik kiemelten fontos feladata, mivel különböző okokból, az unión belül, több alaptermék esetében is túltermelés jelentkezik.

A gazdák jó évre számíthatnak, ha csak be nem tesz nekik az Európai Bizottság Fotó: NAK

A szőlészet mellett kifejezetten komoly problémával küzd a sertés- és a tejpiac. Ez esetben a kamara elnöke szerint, a legfontosabb a fogyasztói tudatosság, vagyis az, hogy a magyar emberek a hazai egészséges és biztonságos élelmiszereket válasszák, azt emeljék le a boltok polcairól. Cseh Tibor András a kamara külkapcsolatokért felelős alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrárexportunk 80-85 százalékát felvevő országokban arra lehet számítani, hogy visszaesik kivitelünk, főként az Európai Bizottság meggondolatlan tervei miatt. Ezért a magyar élelmiszergazdaság a keleti és déli országok irányában kell új piacokat keressen, annak érdekében, hogy a bizottság által a harmadik országokból várhatóan az unió piacaira zúdító árudömping okozta veszélyeket kivédje.

Papp Zsolt itt kitért arra, hogy a tízezer gazdát megmozdító tavaly év végi gazdatüntetéssel elérték, hogy az Európai Bizottság elhalassza a dél-amerikai országok közösségével, az úgynevezett Mercosur-országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás aláírását. Meglátása szerint nem véletlen, hogy a közösség tagországai nagyrészt ellenzik azt, hiszen teljesen eltérő követelményekkel termelnek az uniós és a dél-amerikai gazdák, ami súlyos versenyhátrányt jelent az uniós agráriumnak.