Eltemették Vásáry Tamás zongoraművészt, karmestert

Családja, barátai, pályatársai és tisztelői jelenlétében vettek végső búcsút Vásáry Tamástól szerdán a Fiumei úti sírkertben. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István-rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója, elnök-karmestere életének 93. évében hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 21:42
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Vásáry Tamás különleges ember volt. Rendkívül ritka zenei tehetséget kapott, amelyre nem érdemként, hanem forgatnivaló tálentumként tekintett. Hivatásaként tisztelte és valóra váltotta tehetségét, hűséges volt hozzá, egészen a legvégsőkig. A zenében oly hosszú időn át, oly hatalmas magasságokat járt be, ahova kevesen jutnak el, és e magaslatokba magával vitte mindazokat, akik hallgatták” – mondta búcsúbeszédében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: 

Vásáry Tamás magyar ember volt, akinek küldetése, Liszt és Bartók, Kodály és Dohnányi hazájából indulva magától értetődő természetességgel szólt a világ minden zeneszerető emberéhez.

Budapest, 2026. március 11. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester temetési szertartásán a Fiumei úti sírkertben 2026. március 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester temetési szertartásán a Fiumei úti sírkertben Fotó: Bruzák Noémi / MTI 

Az elmúlt harminchárom évben minden elismerést megkapott hazájától, ami vitathatatlanul megillette: a Nemzet Művésze, a Kossuth-díj és a Szent István-rend, díszpolgárságok és díszdoktorátusok 

– sorolta a tárcavezető, kiemelve, Vásáry Tamás mégis sokkal többet adott annál, mint amennyit elismerésként kaphatott: a páratlan előadóművészi és karmesteri tevékenysége mellett nevelt és példát mutatott.

Turi Attila, az MMA elnöke felidézte, hogy Vásáry Tamás zenei csodagyerekként indult és kivételes művész vált belőle. 

Akik ismerték őt vagy hallhatták, esetleg olvasták személyes megnyilatkozásait, azok pontosan tudják, milyen kivételesen tiszta szellemiség és elkötelezett igényesség jellemezte, aki nemcsak birtokolta, hanem vigyázta és egész lénye kisugárzásával közvetítette az élet kincsét mások számára

– hangsúlyozta.

Debrecen gyászolja felejthetetlen polgárát, Vásáry Tamást, a páratlan tehetségű művészt, a tiszta és őszinte embert, a hazafit, az ősi debreceniség őrzőjét 

– hangsúlyozta Papp László, Debrecen megyei jogú város polgármestere. A városvezető kiemelte, hogy a jeles művész zenei világa egyszerre volt törékeny és mégis elementáris erejű.

A február 5-én, életének 93 évében elhunyt Vásáry Tamás a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Zeneakadémia, Újbuda Önkormányzata, Debrecen megyei jogú város önkormányzata, valamint Hajdúböszörmény város önkormányzatának saját halottja.

 

