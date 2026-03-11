bon jovifilmhollywood

Film készül a pop-metál megalkotóiról

Hollywood így állít szobrot a demokraták udvari dalnokának, Bon Jovinak.

2026. 03. 11. 16:47
Bon Jovi Forrás: Wikipédia
Filmvászonra viszi Hollywood a Bon Jovi együttes életművét: a 80-as és 90-es években tündöklő rockzenekart bemutató életrajzi filmnek Cody Brotter írja a forgatókönyvét, aki már diákként a Huffington Post (az amerikai baloldal egyik legfontosabb véleményformáló portálja) szerzője volt. 

A Bon Jovi feltupírozott hőskora (Forrás: Disney+/Hulu)

A Universal jegyezte produkció rendezőjét egyelőre nem nevezték meg, ahogy a zenekar tagjainak szereposztását sem. Az 1983-ban létrehozott banda alapítói között van maga Jon Bon Jovi, az énekes, David Bryan billentyűs, valamint Tico Torres dobos. A gitáros Richie Sambora 2013-ban hagyta el a zenekart, Alec John Such basszusgitáros pedig 1994-ben távozott és 2022-ben hunyt el.

A demokraták nagy kedvence

Még nem tudni, hogy a zenekar történetének melyik része lesz bemutatva a filmben, vagy egy meghatározó eseményre fog-e összpontosítani – közölte a Variety, így kérdés, hogy a zenekari belső feszültségek, és a frontember, Jon Bon Jovi baloldali politikai szerepvállalása mennyire lesz kidomborítva a produkcióban.

Bon Jovi ugyanis már a kilencvenes években ott bábáskodott a demokrata Bill Clinton kampányainál, és szoros kapcsolatot ápolt a későbbiekben Hillary Clintonnal is. Barack Obama elnöksége alatt a Fehér Ház hivatalos tanácsadó testületébe is bekerült.

Joe Biden kampányában már szinte kötelező elem volt a felbukkanása: ő lett az a „megnyugtató” arc, akit a demokraták akkor rángatnak elő, ha el akarják hitetni a vidéki Amerikával, hogy még értik az ő nyelvüket. Kamala Harris mellett is teljes mellszélességgel kiállt.

Korábban Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story címmel a Disney+ már készített egy dokumentumfilmet a Bon Joviról. A The Guardian és több szaklap is kiemelte, hogy ebben a filmben a zenészek túl komolyan vették magukat, maga Jon Bon Jovi a filmben pedig sokkal inkább tűnt egy nagyvállalat (a Bon Jovi „márka”) fegyelmezett irányítójának, mint lázadó művésznek.

 

