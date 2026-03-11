A fátyol- és gomolyfelhők mellett szerdán napközben még száraz időre van kilátás, estétől azonban délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Eső jön holnap, mutatjuk a friss időjárás-jelentést
Íme.
Csütörtökön nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, ennek ellenére azonban a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat csapadék. A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén csütörtökön akár erős széllökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.
