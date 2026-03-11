Eső jön holnap, mutatjuk a friss időjárás-jelentést

Csütörtökön nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, ennek ellenére azonban a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat csapadék. A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén csütörtökön akár erős széllökések is előfordulhatnak.