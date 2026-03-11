Iskola után, kora délután a barátaival találkozott a művelődési ház előtt egy 13 éves fiú Bátaszéken. A táskáját egy padra tette, majd rövid időre őrizetlenül hagyta. Mire visszatért, az iskolatáska már eltűnt – írja a rendőrséig portál.
Lerakta a padra a művelődési ház előtt a táskáját a 13 éves fiú, mire legközelebb ránézett, már nem volt ott
Biztosan fontos dolog lehetett benne.
A táskában tankönyvek, egy tolltartó, valamint készpénz is volt. Az édesanyja azonnal értesítette a rendőrséget és a polgárőrséget.
A helyi polgárőr, aki közterület-felügyelőként is dolgozik, a térfigyelő kamerák felvételeinek átnézése közben hamar felfigyelt egy kerékpáros férfira, akinél a fiú táskája volt látható. A bátaszéki rendőrök azonnal a férfi keresésére indultak, és rövid időn belül meg is találták.
A helyi rendőrök előállították a férfit a bátaszéki rendőrőrsre lopás szabálysértésének gyanúja miatt. A 64 éves férfi beismerte tettét. A táska és a benne lévő tanszerek visszakerültek a fiatal tulajdonosához.
