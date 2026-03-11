politikusukrajnaukrán biztonsági szolgálatorbán viktor

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját + videó

A miniszterelnök mellett ezúttal Orbán Viktor családját, öt gyermekét is megfenyegették az ukránok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 14:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.

A politikus ezek után hozzátette, 

gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

Hrihorij Omelcsenko az interjúban az Index szerint arról beszélt, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.

Beismerés: politikai döntés a kőolajvezeték újraindítása

Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot«? Hogyan tudna a maga 35 ezer fős hadseregével Ukrajna ellen vonulni? Akkor mindenkit a határon fogunk eltemetni. Ezt határozottan kijelentem. Talán még idejük sem lenne elsütni a fegyvereiket

– jelentette ki a politikus. Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán parlamenti képviselő és a titkosszolgálat altábornagya elismerte, politikai döntés, hogy újraindítják-e a Barátság kőolajvezetéket, viszont ő csak akkor tárgyalna erről, ha az ellenzék győzne a magyar választáson.

A választások április 12-én lesznek. Remélem, hogy az ellenzék győz. Akkor majd le lehet ülni és tárgyalni Magyarország új kormányával, az új politikai vezetéssel, megfelelő tárgyalásokat folytatni és rendezni az olajszállítás kérdését Magyarország felé, de csak akkor, ha a kormány megváltozik

– jelentette ki a politikus. Omelcsenko Volodimir Zelenszkijnek azt üzente, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek nincs szüksége Orbán Viktor címére.

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni

– jelentette ki Omelcsenko.

Mint ismert, az elmúlt időszakban számos fenyegető kijelentés hangzott el Magyarország irányába Ukrajna részéről. 

 Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette  Orbán Viktor miniszterelnököt. 

Mint mondta, abban az esetben, ha a kormányfő nem áll el a tervezett 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön vétójától az Európai Unióban, akkor megadja a címét az fegyveres erőknek. Emellett több politikai elemző és influenszer az ország elleni katonai fellépésről beszélt.

Egy ismert ukrán influenszer, Vologyimir Petrov nyíltan beszélt egy Magyarország elleni háborúról. A kommentátor, aki egyébként közel áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, közölte, hogy teljes szívvel támogatná Zelenszkijt, ha lerohanná az országot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Martin Bertrand)

add-square Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját 1 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu