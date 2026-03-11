Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját + videó

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

A politikus ezek után hozzátette,

gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

Hrihorij Omelcsenko az interjúban az Index szerint arról beszélt, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.

Beismerés: politikai döntés a kőolajvezeték újraindítása

Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot«? Hogyan tudna a maga 35 ezer fős hadseregével Ukrajna ellen vonulni? Akkor mindenkit a határon fogunk eltemetni. Ezt határozottan kijelentem. Talán még idejük sem lenne elsütni a fegyvereiket

– jelentette ki a politikus. Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán parlamenti képviselő és a titkosszolgálat altábornagya elismerte, politikai döntés, hogy újraindítják-e a Barátság kőolajvezetéket, viszont ő csak akkor tárgyalna erről, ha az ellenzék győzne a magyar választáson.

A választások április 12-én lesznek. Remélem, hogy az ellenzék győz. Akkor majd le lehet ülni és tárgyalni Magyarország új kormányával, az új politikai vezetéssel, megfelelő tárgyalásokat folytatni és rendezni az olajszállítás kérdését Magyarország felé, de csak akkor, ha a kormány megváltozik

– jelentette ki a politikus. Omelcsenko Volodimir Zelenszkijnek azt üzente, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek nincs szüksége Orbán Viktor címére.

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni

– jelentette ki Omelcsenko.