Csalók élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyú sms-ek jutottak el polgárokhoz, az üzenetben pedig a taj-kártyáról és annak megújításáról értesítik a fogadó felet, emellett pedig egy – vélhetően adathalász – webhely felkeresésére kérik.

Illusztráció (Forrás: Mongkhonkhamsao / Moment RF)

A NEAK felhívja a figyelmet, hogy az üzenet nem a szervezettől származik, azt senki ne nyissa meg! Kiemelik:

a NEAK semmilyen formában nem küld sms-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt taj-kártyáról, tekintve, hogy a tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

Továbbá, ahogy más hivatalos szerv, a NEAK sem kér sms-ben bankkártyaadatot vagy verifikációs díjat.

A NEAK az ügyben megtette a szükséges intézkedéseket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Moment RF/MirageC)