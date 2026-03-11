csalássmsTAJ

Csalók élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével

Adathalász sms-ekben próbálnak adatokat kicsalni ismeretlenek a NEAK-ra hivatkozva – hívta fel a figyelmet a szervezet, amely azt is pontosította: a csalók „TAJ kártya megerősítése” tárgyú sms-eket küldenek.

2026. 03. 11. 15:30
Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyú sms-ek jutottak el polgárokhoz, az üzenetben pedig a taj-kártyáról és annak megújításáról értesítik a fogadó felet, emellett pedig egy – vélhetően adathalász – webhely felkeresésére kérik.

Hacker attacking internet
A NEAK felhívja a figyelmet, hogy az üzenet nem a szervezettől származik, azt senki ne nyissa meg! Kiemelik: 

a NEAK semmilyen formában nem küld sms-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt taj-kártyáról, tekintve, hogy a tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le. 

Továbbá, ahogy más hivatalos szerv, a NEAK sem kér sms-ben bankkártyaadatot vagy verifikációs díjat.

A NEAK az ügyben megtette a szükséges intézkedéseket.

