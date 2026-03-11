Az ukránok visszakapják a két páncélautót, a pénzt és az aranyat viszont nem

Visszakapják az ukránok a március elején lefoglalt két páncélautót, de a pénzt és az aranyat nem – erről írt a HVG alapján a Blikk. Eszerint a magyar hatóság csütörtökön 10 órakor adja ki az ukrán Takarékbank pénzszállító járműveit, a 40 millió dollár, a 35 millió euró és a kilenc kilogramm aranyat azonban Magyarországon marad. Az adóhivatal ugyanis még nyomoz az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt.

Mint arról lapunk részletesen beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót, benne hét ukrán állampolgárral.

A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyon. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét ukránt kihallgatták, majd kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az akciónak komoly utóélete lett. Egyrészt a parlament törvényt módosított, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználási célját. Az eljárás arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét Magyarországra szánták-e, és juthatott-e volna abból, vagy a korábbi szállításokból bűnszervezethez, terrorcsoporthoz, esetleg politikai szerveződéshez.

Merthogy nem a mostani volt az első aranyjárat: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt átvitt összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Másrészt az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

