Középkori angol kincs bukkant fel egy afrikai királyi palotában

A középkori asante kancsó különös története
Az 1340 és 1405 között készült asante kancsót a középkori angol bronzöntés egyik legszebb példájának tartják. Az edény egyike annak a három ismert középkori európai kancsónak, amelyek valamikor Nyugat-Afrikába kerültek.
A kiállítás végigköveti az asante kancsó szerepének változását. A tárgy eredetileg Angliában készült luxusedény volt. Később az Asante Királyság palotájában szent tárggyá vált. Végül az 1896-os angol–asante háború során zsákmányként került brit kézre.
Az asante kancsó a globális kereskedelem hálózatában
A kiállítás az asante kancsó történetét tágabb történeti összefüggésekbe helyezi. Nyugat-Afrikát már nagyjából Kr. u. 800-tól kiterjedt kereskedelmi hálózatok kapcsolták össze Észak-Afrikával, a Földközi-tenger térségével és a Közel-Kelettel.
Ezek a kapcsolatok közvetve Európára is kiterjedtek.
A 15. század végétől az atlanti tengeri útvonalak megnyitása új korszakot nyitott. Európa és Nyugat-Afrika között közvetlenebb kereskedelem alakult ki. A távoli kapcsolatok révén különféle áruk cseréltek gazdát. A réz Nyugat-Afrikába érkezett, míg az arany és az elefántcsont Európa felé áramlott.
Egy tárgy több élete
„Az asante kancsó története jól mutatja, hogy egyetlen tárgy milyen sokféle funkciót tölthet be” – mondja Dr. Lloyd de Beer, a British Museum Európai Modern Gyűjteményének kurátora.
„Rendkívüli utazása Angliából Nyugat-Afrikába és vissza rávilágít Afrika globális premodern kapcsolatainak mértékére és az ilyen tárgyak változó jelentőségére.”
Rituális tárgy az asante király udvarában
A kiállítás egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy 1884-ben készült fénykép. A képen az asante kancsó egy másik középkori európai korsó mellett látható.
A két edény az asante uralkodó, az asantehene királyi palotájának udvarán állt Kumasiban, a mai Ghána területén.
A tárgyakat az udvar közepén, egy látszólag szentélyként használt helyen állították fel. Elhelyezésük arra utal, hogy az importált európai edények az asante rituális élet nagy értékű tárgyaivá váltak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!