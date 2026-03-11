Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Középkori angol kincs bukkant fel egy afrikai királyi palotában

Az asante kancsó története ritka betekintést ad a középkori világ távoli kapcsolataiba. A 14–15. században Angliában készült bronzedény az asante király palotájába került, ahol szent tárgyként tisztelték. A British Museum új kiállítása bemutatja az edény hosszú útját, amely a középkori kereskedelmi hálózatoktól az angol gyarmati hódításig vezet.

Forrás: Múlt-kor2026. 03. 11. 18:12
Az asante kancsó egy másik középkori európai műtárgy társaságában az afrikai király udvarában
Az asante kancsó egy másik középkori európai műtárgy társaságában az afrikai király udvarában Fotó: Frederick Grant, 1884 / The National Archives
A középkori asante kancsó különös története

Az 1340 és 1405 között készült asante kancsót a középkori angol bronzöntés egyik legszebb példájának tartják. Az edény egyike annak a három ismert középkori európai kancsónak, amelyek valamikor Nyugat-Afrikába kerültek.

A kiállítás végigköveti az asante kancsó szerepének változását. A tárgy eredetileg Angliában készült luxusedény volt. Később az Asante Királyság palotájában szent tárggyá vált. Végül az 1896-os angol–asante háború során zsákmányként került brit kézre.

Az asante kancsó a globális kereskedelem hálózatában

A kiállítás az asante kancsó történetét tágabb történeti összefüggésekbe helyezi. Nyugat-Afrikát már nagyjából Kr. u. 800-tól kiterjedt kereskedelmi hálózatok kapcsolták össze Észak-Afrikával, a Földközi-tenger térségével és a Közel-Kelettel. 

Ezek a kapcsolatok közvetve Európára is kiterjedtek.

A 15. század végétől az atlanti tengeri útvonalak megnyitása új korszakot nyitott. Európa és Nyugat-Afrika között közvetlenebb kereskedelem alakult ki. A távoli kapcsolatok révén különféle áruk cseréltek gazdát. A réz Nyugat-Afrikába érkezett, míg az arany és az elefántcsont Európa felé áramlott.

Egy tárgy több élete

„Az asante kancsó története jól mutatja, hogy egyetlen tárgy milyen sokféle funkciót tölthet be” – mondja Dr. Lloyd de Beer, a British Museum Európai Modern Gyűjteményének kurátora.

A híres asante kancsó   Fotó:  British Museum kuratóriuma, 2026

„Rendkívüli utazása Angliából Nyugat-Afrikába és vissza rávilágít Afrika globális premodern kapcsolatainak mértékére és az ilyen tárgyak változó jelentőségére.”

Rituális tárgy az asante király udvarában

A kiállítás egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy 1884-ben készült fénykép. A képen az asante kancsó egy másik középkori európai korsó mellett látható. 

A két edény az asante uralkodó, az asantehene királyi palotájának udvarán állt Kumasiban, a mai Ghána területén. 

A tárgyakat az udvar közepén, egy látszólag szentélyként használt helyen állították fel. Elhelyezésük arra utal, hogy az importált európai edények az asante rituális élet nagy értékű tárgyaivá váltak.

Háborús zsákmány és múzeumi tárgy

A nyugat-afrikai gyarmati terjeszkedés időszakában a kancsó brit kézre került. Az 1895–96-os angol–asante háború után az asante kancsót a kumasi királyi palotából rabolták el. Később a British Museum vásárolta meg.

Középkori angol kincs bukkant fel egy afrikai királyi palotában
Az asante kancsó egy másik középkori európai műtárggyal együtt az afrikai király udvarában Fotó: Frederick Grant, 1884 / The National Archives

A kiállításon egy másik középkori európai kancsó is szerepel. Ezt a Yorki Hadsereg Múzeumától kölcsönözték. A tárlaton látható egy Ghánából származó rézmedence is, amelyet szintén a konfliktus során vittek el.

A kutatás és a partnerség története

A réz, elefántcsont és arany kora Anglia és Nyugat-Afrika a középkorban és a kora újkorban című kiállítás egy hároméves kutatási projekt eredménye.A kutatók Nyugat-Európa és Nyugat-Afrika kapcsolatait vizsgálták a középkorban és a kora újkorban. Külön figyelmet fordítottak az arany és az elefántcsont Európába jutására, valamint az angol készítésű tárgyak Nyugat-Afrikába kerülésére.

A kiállítás a British Museum és a kumasi Manhyia Palota Múzeum közötti együttműködést is bemutatja.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

