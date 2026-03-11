Középkori angol kincs bukkant fel egy afrikai királyi palotában

A középkori asante kancsó különös története

Az 1340 és 1405 között készült asante kancsót a középkori angol bronzöntés egyik legszebb példájának tartják. Az edény egyike annak a három ismert középkori európai kancsónak, amelyek valamikor Nyugat-Afrikába kerültek.

A kiállítás végigköveti az asante kancsó szerepének változását. A tárgy eredetileg Angliában készült luxusedény volt. Később az Asante Királyság palotájában szent tárggyá vált. Végül az 1896-os angol–asante háború során zsákmányként került brit kézre.

Az asante kancsó a globális kereskedelem hálózatában

A kiállítás az asante kancsó történetét tágabb történeti összefüggésekbe helyezi. Nyugat-Afrikát már nagyjából Kr. u. 800-tól kiterjedt kereskedelmi hálózatok kapcsolták össze Észak-Afrikával, a Földközi-tenger térségével és a Közel-Kelettel.

Ezek a kapcsolatok közvetve Európára is kiterjedtek.

A 15. század végétől az atlanti tengeri útvonalak megnyitása új korszakot nyitott. Európa és Nyugat-Afrika között közvetlenebb kereskedelem alakult ki. A távoli kapcsolatok révén különféle áruk cseréltek gazdát. A réz Nyugat-Afrikába érkezett, míg az arany és az elefántcsont Európa felé áramlott.

Egy tárgy több élete

„Az asante kancsó története jól mutatja, hogy egyetlen tárgy milyen sokféle funkciót tölthet be” – mondja Dr. Lloyd de Beer, a British Museum Európai Modern Gyűjteményének kurátora.

A híres asante kancsó Fotó: British Museum kuratóriuma, 2026

„Rendkívüli utazása Angliából Nyugat-Afrikába és vissza rávilágít Afrika globális premodern kapcsolatainak mértékére és az ilyen tárgyak változó jelentőségére.”

Rituális tárgy az asante király udvarában

A kiállítás egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy 1884-ben készült fénykép. A képen az asante kancsó egy másik középkori európai korsó mellett látható.

A két edény az asante uralkodó, az asantehene királyi palotájának udvarán állt Kumasiban, a mai Ghána területén.

A tárgyakat az udvar közepén, egy látszólag szentélyként használt helyen állították fel. Elhelyezésük arra utal, hogy az importált európai edények az asante rituális élet nagy értékű tárgyaivá váltak.