Kalapáccsal támadt volt feleségére, majd felgyújtotta a házat Ajakon

Emberölési kísérlet alapos gyanúja miatt indult eljárás egy férfi ellen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Ajak településen, ahol a vád szerint egy férfi rátámadt volt feleségére a közös lakóházukban – írja az Origo.

Emberölési kísérlet miatt indítottak eljárást az ajaki férfi ellen

Fotó: Illusztráció/Kindel Media/Pexels

Kalapáccsal verte a nőt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a hatvanas évei végén járó férfi 2026. március 9-én éjszaka támadt rá volt feleségére.

A megalapozott gyanú szerint a férfi kalapáccsal több alkalommal a fején és más testrészein ütötte a nőt. A kegyetlen bántalmazás után a sértettet a földön hagyta.

Benzinnel felgyújtotta a házat

A gyanúsított ezt követően benzint locsolt szét a lakóházban, majd meggyújtotta azt. Időközben észrevette, hogy a nő az utcára menekült, ezért utána ment, és ott tovább bántalmazta. Amikor már azt hitte, hogy a sértett meghalt, az útszéli árokba húzta.

Letartóztatását indítványozták

Az ügyben emberölés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a letartóztatását indítványozta. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne a hatóságok elől, illetve megpróbálná befolyásolni a lakókörnyezetében élő tanúkat. A hatóságok attól is tartanak, hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményt befejezné, ha szabadlábon maradna.

Emberölési kísérlettel vádolják az ittasan kiskorúakat megszurkáló román férfit

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt nyomoz a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves, román állampolgárságú baracskai lakossal szemben, aki késsel támadt három kiskorúra. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)