Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

emberölési kísérletbenzineljárásvolt feleségkalapács

Kalapáccsal támadt volt feleségére, majd felgyújtotta a házat Ajakon

Egy férfi kalapáccsal verte volt feleségét, majd benzinnel felgyújtotta a házat. Emberölési kísérlet miatt nyomoznak Ajakon, az ügyészség a férfi letartóztatását indítványozta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 19:32
bilincsbe verve
Emberölési kísérlet miatt indítottak eljárást az ajaki férfi ellen Forrás: Illusztráció/Kindel Media/Pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emberölési kísérlet alapos gyanúja miatt indult eljárás egy férfi ellen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Ajak településen, ahol a vád szerint egy férfi rátámadt volt feleségére a közös lakóházukban – írja az Origo.

emberölési kísérlet
Emberölési kísérlet miatt indítottak eljárást az ajaki férfi ellen
Fotó: Illusztráció/Kindel Media/Pexels

Kalapáccsal verte a nőt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a hatvanas évei végén járó férfi 2026. március 9-én éjszaka támadt rá volt feleségére.

A megalapozott gyanú szerint a férfi kalapáccsal több alkalommal a fején és más testrészein ütötte a nőt. A kegyetlen bántalmazás után a sértettet a földön hagyta.

Benzinnel felgyújtotta a házat

A gyanúsított ezt követően benzint locsolt szét a lakóházban, majd meggyújtotta azt. Időközben észrevette, hogy a nő az utcára menekült, ezért utána ment, és ott tovább bántalmazta. Amikor már azt hitte, hogy a sértett meghalt, az útszéli árokba húzta.

Letartóztatását indítványozták

Az ügyben emberölés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a letartóztatását indítványozta. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne a hatóságok elől, illetve megpróbálná befolyásolni a lakókörnyezetében élő tanúkat. A hatóságok attól is tartanak, hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményt befejezné, ha szabadlábon maradna.

Emberölési kísérlettel vádolják az ittasan kiskorúakat megszurkáló román férfit

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt nyomoz a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves, román állampolgárságú baracskai lakossal szemben, aki késsel támadt három kiskorúra. A gyanúsítottat őrizetbe vették. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu