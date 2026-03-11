Eltűnőben a Tisza Párt roma tagozata

Rohamosan fogy a Tisza roma tagozata, erről számolt be lapunknak a párt aktivistákkal foglalkozó egyik koordinátora. Lapunk információi szerint ugyanis az elmúlt időszakban egyre inaktívabbá váltak a roma Tisza-szigetek és szerveződések, több helyen pedig a koordinátorok is felszívódtak.

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

A forrásunk kiemelte:

Nem fordítottunk kellő figyelmet a cigányságra, és ezt láthatóan meg is hálálták, ugyanis semmilyen támogatásra nem számíthatunk tőlük.

Elmondta, a roma származású választók felől a program nyilvánoságra hozatalát követően komoly kritika volt, hogy a Tisza nem tesz ajánlatot nekik.

Szóltak, hogy ez így nagyon nem lesz jó, a Fidesz ugyanis munkát, segítséget ad, a Tisza azonban egyikkel sem akar szolgálni, nincs mivel megszólítani a romákat

– emelte ki az informátor. Hozzátette, ezzel azonban egy pillanatig sem törődött a Tisza vezetése, és azzal sem foglalkoznak, hogy rohamosan csökken a tiszás romák aránya.

Mint ismert, a Tisza Párt roma tagozatának összeomlása még tavaly kezdődött. Akkor Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott.

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánatkéréssel kell hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza-szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban

– írta Kőrös Ferenc.

A roma Tisza-sziget alapítója egyúttal külön bocsánatot kért Alsószentmártontól és annak polgármesterétől is.

A falu polgármestere, Balogh Krisztián a közösségi oldalán megerősítette, hogy feloszlatta a Tisza-szigetet a faluban, valamint közölte, a jövőben politikával nem, csak a falu ügyeivel kíván foglalkozni.

Nagyot csalódtak Magyar Péterben

Az Amarodrom Tisza-sziget vezetője, Kőrös Ferenc nemcsak a feloszlatást jelentette be, hanem azt is kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is tegyenek így. A szervező szerint Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak – írja a Bama.