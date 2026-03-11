Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

Eltűnőben a Tisza Párt roma tagozata

A napokban derült ki, hogy Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot. Lapunk forrásai szerint nem egyedi esetről van szó.

2026. 03. 11. 19:43
2026. 03. 11. 19:43
Apad a Tisza Párt, Magyar Péter, időközi
Fotó: Facebook
Rohamosan fogy a Tisza roma tagozata, erről számolt be lapunknak a párt aktivistákkal foglalkozó egyik koordinátora. Lapunk információi szerint ugyanis az elmúlt időszakban egyre inaktívabbá váltak a roma Tisza-szigetek és szerveződések, több helyen pedig a koordinátorok is felszívódtak. 

BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 23: Opposition leader Peter Magyar of the Tisza Party addresses the crowd during a ‘peace march’ at Heroes’ Square in Budapest, Hungary, on October 23, 2025. Participants carried flags and banners calling for change and criticizing the government’s foreign and domestic policies. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

A forrásunk kiemelte: 

Nem fordítottunk kellő figyelmet a cigányságra, és ezt láthatóan meg is hálálták, ugyanis semmilyen támogatásra nem számíthatunk tőlük.

Elmondta, a roma származású választók felől a program nyilvánoságra hozatalát követően komoly kritika volt, hogy a Tisza nem tesz ajánlatot nekik.

Szóltak, hogy ez így nagyon nem lesz jó, a Fidesz ugyanis munkát, segítséget ad, a Tisza azonban egyikkel sem akar szolgálni, nincs mivel megszólítani a romákat

– emelte ki az informátor. Hozzátette, ezzel azonban egy pillanatig sem törődött a Tisza vezetése, és azzal sem foglalkoznak, hogy rohamosan csökken a tiszás romák aránya. 

Mint ismert, a Tisza Párt roma tagozatának összeomlása még tavaly kezdődött. Akkor Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott.

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánatkéréssel kell hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza-szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban

– írta Kőrös Ferenc.

A roma Tisza-sziget alapítója egyúttal külön bocsánatot kért Alsószentmártontól és annak polgármesterétől is.

A falu polgármestere, Balogh Krisztián a közösségi oldalán megerősítette, hogy feloszlatta a Tisza-szigetet a faluban, valamint közölte, a jövőben politikával nem, csak a falu ügyeivel kíván foglalkozni.

Nagyot csalódtak Magyar Péterben

Az Amarodrom Tisza-sziget vezetője, Kőrös Ferenc nemcsak a feloszlatást jelentette be, hanem azt is kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is tegyenek így. A szervező szerint Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak – írja a Bama.

A vezető arról is beszélt az okok között, hogy Magyar Pétertől nem azt kapták, amit vártak volna, és nagyot csalódtak benne. 

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. […] A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom

– jelentette ki Kőrös Ferenc. Szerinte nem odavaló emberek fogják képviselni a cigányságot a Tisza Pártban. Hozzátette: azért is csalódott, mert amikor a Bruti nevű humorista, miután letetvesezte, lebüdösezte a cigányságot, az minden jó érzésű cigányt megérintett, és ez ügyben nem szólalt meg a párt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


