Görögország is keményen reagál

A két bázis az Egyesült Államok legfontosabb támaszpontja a Földközi-tenger keleti medencéjének a térségében. Görögországban megerősítik továbbá az ország középső részén lévő két amerikai légibázis őrizetét. A támaszpontot – ahol drónokat is tárolnak – már használták az amerikai légierő egységei.

Fotó: AFP

A titkosszolgálat emellett nagyobb figyelmet fordít a hotelekre, a rövid távú lakáskiadásokra és egyéb szállásokra, különös tekintettel a közel-keleti régióból érkező vendégek tekintetében, illetve azok esetében, akik nem szülőhazájuk útlevelével érkeznek az országba.

Március elején a hatóságok őrizetbe vettek az athéni nemzetközi repülőtéren egy georgiai állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Irán javára végzett kémtevékenységet az Egyesült Államok krétai bázisán.