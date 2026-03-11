Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

GörögországIránNATO

Görögország is keményen reagál

Görögország megerősíti a területén található amerikai támaszpontok védelmét, a szerdán napvilágra került intézkedéseket egy esetleges támadással, kémkedéssel, illetve szabotázsakciók veszélyével indokolták. A görög titkosszolgálat (EYP) a sajtóval közölt információk szerint elsősorban az amerikai haditengerészet krétai bázisának, illetve Görögország északkeleti részén lévő Alexandrúpoli kikötővárosnál lévő támaszpontjának kiemelt őrzésére dolgozott ki tervet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 19:36
Illusztráció Fotó: COSTAS METAXAKIS Forrás: AFP
A két bázis az Egyesült Államok legfontosabb támaszpontja a Földközi-tenger keleti medencéjének a térségében. Görögországban megerősítik továbbá az ország középső részén lévő két amerikai légibázis őrizetét. A támaszpontot – ahol drónokat is tárolnak – már használták az amerikai légierő egységei.

SICILY, ITALY - FEBRUARY 23: Italian Navy AW101 helicopter escort Italian Navy frigate Spartaco Schergat from the air and conducted joint training exercises with submarines during the 'Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)' exercise, organized by NATO to enhance cooperation and training levels among allied countries in anti-submarine warfare, in Sicily Italy on February 23, 2026. The exercise, involving 10 allied countries including Turkiye, Italy, Spain, Greece, Portugal, Germany, the United Kingdom, Canada, France, and the United States began in the morning as ships and submarines departed from Port of Catania on Sicily. Baris Seckin / Anadolu (Photo by Baris Seckin / Anadolu via AFP) A két bázis az Egyesült Államok legfontosabb támaszpontja Görögországban, a Földközi-tenger keleti medencéjének a térségében
Fotó: AFP

A titkosszolgálat emellett nagyobb figyelmet fordít a hotelekre, a rövid távú lakáskiadásokra és egyéb szállásokra, különös tekintettel a közel-keleti régióból érkező vendégek tekintetében, illetve azok esetében, akik nem szülőhazájuk útlevelével érkeznek az országba.

Március elején a hatóságok őrizetbe vettek az athéni nemzetközi repülőtéren egy georgiai állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Irán javára végzett kémtevékenységet az Egyesült Államok krétai bázisán.

Az Efszin című görög lap úgy tudja, az utóbbi nyolc hónapban összesen négy embert vettek őrizetbe Krétán, illetve Alexandrúpoliban végzett kémtevékenység gyanújával.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Google News
Fontos híreink

