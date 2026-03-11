Az Arsenal csodafegyvere visszafelé sült el a BL-ben

A Premier-League-listavezető és Bajnokok Ligája-alapszakasz-győztes Arsenal számít a párharc esélyesének a Bayer Leverkusen ellen. A Bundesligában mindössze a hatodik helyen álló német csapat az egyenes kieséses szakasz nyitányán az Olimpiakoszon úgy jutott túl, hogy Pireuszban nyert 2-0-ra, otthon 0-0-ra végzett a görögökkel.

Az Arsenal Gabriel Martinelli (jobbra) lövésénél közel járt a vezetés megszerzéséhez Fotó: UWE KRAFT / AFP

Gyökeres Viktor már a legelején gondot okozott a gyógyszergyáriaknak, miután remekül fordult le Robert Andrichről, aki lerántotta egy sárga lapért cserébe. Az angol bajnoki listavezető kezdett aktívabban, az első kaput eltaláló lövés mégis a németeké volt. A 7. percben Christian Kofane a tizenhatoson kívülről pont David Raya kezébe emelte a labdát. A 20. percben megmentette a kapufa a Bayer Leverkusent: Gabriel Martinelli balról, mintegy 7 méterről bal lábbal telibe találta a lécet, miközben – Gulácsi Péter korábbi lipcsei helyettese– Janis Blaswich a kezét is alig tudta felemelni.

Váratlan találat

A kevés helyzetet hozó mérkőzésen a szögletspecialista Arsenal ellen mi más, mint egy sarokrúgás után szerzett gólt a Bayer Leverkusen.

A második félidő első percében jobbról ballal csavart középre Grimaldo, a magas ívű labdára a védősorból előrehúzódó Robert Andrich érkezett, és három méterről a rövid sarokba fejelt (1-0). Vitatták a szabályosságot az Ágyúsok, akiknek az egyik legnagyobb fegyvere ütött vissza.

Az Arsenal sarokrúgás után kapott gólt Leverkusenben Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Erőlködött az Arsenal

Ha már szöglet, a 61. percben végezhette el az elsőt a Premier League-ben rendkívül eredményes vendégcsapat. Csakhogy ekkor már a haloványan teljesítő Bukayo Saka nem volt a pályán, hogy beadhassa. Nem is lett belőle veszélyes helyzet. Később Gyökeres Viktor is elhagyta a pályát, vele is elégedetlen volt Mikel Arteta.

Egy németet vetett be Németországban az Arsenal spanyol vezetőedzője, de Kai Havertz és a később beküldött Gabriel Jesus sem tudta felrázni az angol bajnoki listavezetőt. A szintén csereként beállt Madueke viszont legalább kiharcolt egy tizenegyest, amit volt klubja ellen gólra váltott Kai Havertz a 89. percben (1-1).

Blaswich érezte az irányt, a labdát nem érte el, így az Arsenal ugyanúgy egyenlített, mint kedden a Barcelona a Newcastle vendégeként.