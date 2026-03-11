ArsenalBajnokok LigájaBayer Leverkusen

Az Arsenal csodafegyvere visszafelé sült el a BL-ben

Az Arsenal 1-1-es döntetlent ért el a Bayer Leverkusen vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első, szerdai mérkőzésén. A németországi találkozón az angol bajnoki listavezető a lécet találta telibe, majd legfőbb fegyvere, a szögletrúgás sült el visszafelé. A Leverkusen egy sarokrúgást követően Andrich fejesével megszerezte a vezetést. Az Arsenal a hajrában az ex-leverkuseni Havertz büntetőjével egyenlített, s jövő kedden Londonban játszhatja a visszavágót.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 11. 20:53
Arsenal dpatop - 11 March 2026, North Rhine-Westphalia, Leverkusen: Soccer, Men: Champions League, Bayer Leverkusen - FC Arsenal, knockout round, round of 16, first leg, BayArena, Robert Andrich (Bayer Leverkusen) heads the ball to make it 1-0. Photo: Ank
Az Arsenal ellen szöglet után talált be Robert Andrich Fotó: ANKE WAELISCHMILLER Forrás: DPA
A Premier-League-listavezető és Bajnokok Ligája-alapszakasz-győztes Arsenal számít a párharc esélyesének a Bayer Leverkusen ellen. A Bundesligában mindössze a hatodik helyen álló német csapat az egyenes kieséses szakasz nyitányán az Olimpiakoszon úgy jutott túl, hogy Pireuszban nyert 2-0-ra, otthon 0-0-ra végzett a görögökkel.

Az Arsenal Gabriel Martinelli (jobbra) lövésénél közel járt a vezetés megszerzéséhez
Az Arsenal Gabriel Martinelli (jobbra) lövésénél közel járt a vezetés megszerzéséhez Fotó: UWE KRAFT / AFP

Gyökeres Viktor már a legelején gondot okozott a gyógyszergyáriaknak, miután remekül fordult le Robert Andrichről, aki lerántotta egy sárga lapért cserébe. Az angol bajnoki listavezető kezdett aktívabban, az első kaput eltaláló lövés mégis a németeké volt. A 7. percben Christian Kofane a tizenhatoson kívülről pont David Raya kezébe emelte a labdát. A 20. percben megmentette a kapufa a Bayer Leverkusent: Gabriel Martinelli balról, mintegy 7 méterről bal lábbal telibe találta a lécet, miközben – Gulácsi Péter korábbi lipcsei helyettese– Janis Blaswich a kezét is alig tudta felemelni.

Váratlan találat

A kevés helyzetet hozó mérkőzésen a szögletspecialista Arsenal ellen mi más, mint egy sarokrúgás után szerzett gólt a Bayer Leverkusen. 

A második félidő első percében jobbról ballal csavart középre Grimaldo, a magas ívű labdára a védősorból előrehúzódó Robert Andrich érkezett, és három méterről a rövid sarokba fejelt (1-0). Vitatták a szabályosságot az Ágyúsok, akiknek az egyik legnagyobb fegyvere ütött vissza.

Az Arsenal sarokrúgás után kapott gólt Leverkusenben
Az Arsenal sarokrúgás után kapott gólt Leverkusenben Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Erőlködött az Arsenal

Ha már szöglet, a 61. percben végezhette el az elsőt a Premier League-ben rendkívül eredményes vendégcsapat. Csakhogy ekkor már a haloványan teljesítő Bukayo Saka nem volt a pályán, hogy beadhassa. Nem is lett belőle veszélyes helyzet. Később Gyökeres Viktor is elhagyta a pályát, vele is elégedetlen volt Mikel Arteta. 

Egy németet vetett be Németországban az Arsenal spanyol vezetőedzője, de Kai Havertz és a később beküldött Gabriel Jesus sem tudta felrázni az angol bajnoki listavezetőt. A szintén csereként beállt Madueke viszont legalább kiharcolt egy tizenegyest, amit volt klubja ellen gólra váltott Kai Havertz a 89. percben (1-1). 

Blaswich érezte az irányt, a labdát nem érte el, így az Arsenal ugyanúgy egyenlített, mint kedden a Barcelona a Newcastle vendégeként.

Az Arsenal 1-1-es döntetlent ért el a Bayer Leverkusen vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén. A németek győzelmet szalasztottak el, ám ahhoz képest, hogy októberben még 7-2-re kikaptak a BL-címvédő PSG-től hazai pályán, tavaszra ott tart Kasper Hjulmand csapata, hogy nem esélytelenként utazik majd Londonba a március 17-i visszavágóra. Persze ott az angolok szögletei veszélyesebbek és hatékonyabbak lehetnek…

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0), gólszerző: Lemina (7.)
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1-6 (0-3), gólszerzők: Pasalic (93.), ill. Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1), gólszerzők: Llorente (6.), Griezmann (14.), Álvarez (16., 55.), Le Normand (22.), ill. Porro (26.), Solanke (76.)
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0), gólszerzők: Barnes (86.), ill. Yamal (96. – 11-esből)

Szerda

  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1-1 (0-0), gólszerzők: Andrich (46.), ill. Havertz (89. – 11-esből)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

Az Arsenal szöglettaktikáját elemző videót alább láthatják:

 

