Sérült játékosa a pályán maradt, és megpecsételte a tavalyi döntős sorsát a BL-ben

A tavalyi döntős Internazionale nem tudta ledolgozni kétgólos hátrányát, sőt otthon is kikapott a sorozat újoncaként szereplő Bodö/Glimt ellen a labdarúgó BL-ben, a tizenhat közé jutásért zajló párharc keddi visszavágóján. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe tehát a norvég Bodö csapata jutott be, az Inter pedig négy év óta először nem játszhat a negyeddöntőért. A Bayer Leverkusen és a Newcastle United megőrizte múlt héten szerzett előnyét, az Atlético Madrid pedig otthon döntötte el a párharcát, így ez a három csapat is továbbjutott a BL-ben.

Wiszt Péter
2026. 02. 24. 22:51
Az Internek kétgólos hátrány ledolgozására volt szükség a Bodö/Glimt elleni BL-párharcban Fotó: AFP/Piero Cruciatti
A tavaly Európa-liga-elődöntős Bodö/Glimt az első norvég csapat szeretett volna lenni, amely párharcot nyer a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Efelé múlt héten a tavaly BL-döntős Inter elleni 3-1-es hazai győzelemmel tett egy lépést úgy, hogy november óta csak a nemzetközi kupában játszik tétmérkőzéseket. A milánói együttes ugyanakkor korábban már négyszer is megfordított egy párharcot kétgólos hátrányból, és erre előzetesen most is megvolt az esélye Olaszországban.

A norvég Bodö/Glimt kétgólos hazai győzelemmel hangolt az Inter elleni visszavágóra a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért vívott párharcban, BL
A norvég Bodö/Glimt 3-1-es hazai győzelemmel hangolt az Inter elleni visszavágóra a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért vívott párharcban. Fotó: AFP/NTB/Thomas Andersen

Az Inter fordítani próbált a Bodö/Glimt ellen, de hiába

Már az első percektől kezdve érződött, melyik csapatnak van nagyobb szüksége a gólra, de az óriási mezőnyfölényét az Inter még csak igazán nagy helyzetekre sem tudta fordítani a sérült Lautaro Martínez távollétében. A norvég együttes a teljes első félidőben egyetlen alkalommal jutott el Yann Sommer kapujáig, a túloldalon ellenben tizennégy lövést és majdnem négyszáz passzt tudtak felmutatni a játékosok – a szünetben mégis 0-0 volt az állás.

A vendégek stabil védekezését a második játékrész elején sem tudta feltörni Cristian Chivu együttese, 

a Bodö/Glimt viszont az első ziccerét értékesítette:

a korábbi sérülése miatt bekötött fejjel játszó Manuel Akanji eladott labdája után Ole Blomberg lövését még védte Sommer, a kipattanót viszont Jens Hauge már nem hibázta el az 58. percben (0-1). Tíz perccel később Akanji a másik kapunál javíthatta volna a hibáját, de kapufát lőtt, ez pedig nem sokkal utána megbosszulta magát: egy kontra végén Hakon Evjen megduplázta a norvégok előnyét (0-2).

Az Inter szinte reménytelen helyzetben is küzdött, Alessandro Bastoni egy szögletet követő kavarodás végén szépített (1-2), de többre a számtalan lehetőség – összesen harminckét lövés – ellenére már nem futotta. A Bodö/Glimt a BL-alapszakasz ötödik fordulója után mindössze két ponttal állt, azóta egy döntetlen mellett a negyedik sikerét aratta, és várhatja következő ellenfelét.

A Newcastle, a Leverkusen és az Atlético is továbbjutott a BL-ben

Az angol Newcastle United és az azeri Qarabag párharcában múlt héten az angol csapat 6-1-re nyert, így formalitásnak tűnt az angliai visszavágó. Ezt megerősítette, hogy mindössze hat perc után odahaza is két góllal vezettek a Szarkák, akik a folytatásban már nem is tettek a szükségesnél nagyobb erőfeszítést. 

Fordulást követően, az 51. és az 57. perc között három gólt és egy kihagyott tizenegyest is láthatott a közönség,

3-2-es Newcastle-vezetés után viszont több találat már nem esett.

A Leverkusen egy hete szintén idegenben szerzett előnyt a görög Olimpiakosz ellen, a német együttes a 2-0-s odavágó után hazai pályán góltalan és lényegében eseménytelen találkozón őrizte meg a különbséget.

A kora esti összecsapáson az Atlético Madrid a belga Brugge otthonában elért 3-3-as döntetlen Spanyolországban is nehezen bírt ellenfelével, de a mesterhármasig jutott Alexander Sörloth vezérletével a második félidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát.

Alexander Sörloth győzelemre vezette az Atlético Madridot, a BL-nyolcaddöntőben angol rivális következik
Alexander Sörloth győzelemre vezette az Atlético Madridot, a BL-nyolcaddöntőben angol rivális következik. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A pénteki sorsoláson a Bodö/Glimt a Manchester City vagy a Sporting, a Leverkusen a Bayern München vagy az Arsenal, a Newcastle a Chelsea vagy a Barcelona, míg az Atlético a Tottenham vagy a Liverpool együttesét kapja majd ellenfélként márciusra, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőire.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, keddi visszavágók:

  • Newcastle United (angol)–Qarabag (azeri) 3-2 (2-0) – továbbjutott a Newcastle, 9-3-as összesítéssel
  • Bayer Leverkusen (német)–Olimpiakosz (görög) 0-0 – továbbjutott a Leverkusen, 2-0-s összesítéssel
  • Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0) – továbbjutott a Bodö, 5-2-es összesítéssel
  • Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 4-1 (1-1) – továbbjutott az Atlético, 7-4-es összesítéssel

 

