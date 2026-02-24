Sérült játékosa a pályán maradt, és megpecsételte a tavalyi döntős sorsát a BL-ben

A tavaly Európa-liga-elődöntős Bodö/Glimt az első norvég csapat szeretett volna lenni, amely párharcot nyer a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Efelé múlt héten a tavaly BL-döntős Inter elleni 3-1-es hazai győzelemmel tett egy lépést úgy, hogy november óta csak a nemzetközi kupában játszik tétmérkőzéseket. A milánói együttes ugyanakkor korábban már négyszer is megfordított egy párharcot kétgólos hátrányból, és erre előzetesen most is megvolt az esélye Olaszországban.

A norvég Bodö/Glimt 3-1-es hazai győzelemmel hangolt az Inter elleni visszavágóra a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért vívott párharcban. Fotó: AFP/NTB/Thomas Andersen

Az Inter fordítani próbált a Bodö/Glimt ellen, de hiába

Már az első percektől kezdve érződött, melyik csapatnak van nagyobb szüksége a gólra, de az óriási mezőnyfölényét az Inter még csak igazán nagy helyzetekre sem tudta fordítani a sérült Lautaro Martínez távollétében. A norvég együttes a teljes első félidőben egyetlen alkalommal jutott el Yann Sommer kapujáig, a túloldalon ellenben tizennégy lövést és majdnem négyszáz passzt tudtak felmutatni a játékosok – a szünetben mégis 0-0 volt az állás.

A vendégek stabil védekezését a második játékrész elején sem tudta feltörni Cristian Chivu együttese,

a Bodö/Glimt viszont az első ziccerét értékesítette:

a korábbi sérülése miatt bekötött fejjel játszó Manuel Akanji eladott labdája után Ole Blomberg lövését még védte Sommer, a kipattanót viszont Jens Hauge már nem hibázta el az 58. percben (0-1). Tíz perccel később Akanji a másik kapunál javíthatta volna a hibáját, de kapufát lőtt, ez pedig nem sokkal utána megbosszulta magát: egy kontra végén Hakon Evjen megduplázta a norvégok előnyét (0-2).

Az Inter szinte reménytelen helyzetben is küzdött, Alessandro Bastoni egy szögletet követő kavarodás végén szépített (1-2), de többre a számtalan lehetőség – összesen harminckét lövés – ellenére már nem futotta. A Bodö/Glimt a BL-alapszakasz ötödik fordulója után mindössze két ponttal állt, azóta egy döntetlen mellett a negyedik sikerét aratta, és várhatja következő ellenfelét.

A Newcastle, a Leverkusen és az Atlético is továbbjutott a BL-ben

Az angol Newcastle United és az azeri Qarabag párharcában múlt héten az angol csapat 6-1-re nyert, így formalitásnak tűnt az angliai visszavágó. Ezt megerősítette, hogy mindössze hat perc után odahaza is két góllal vezettek a Szarkák, akik a folytatásban már nem is tettek a szükségesnél nagyobb erőfeszítést.

Fordulást követően, az 51. és az 57. perc között három gólt és egy kihagyott tizenegyest is láthatott a közönség,

3-2-es Newcastle-vezetés után viszont több találat már nem esett.